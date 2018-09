¿Qué hizo Iván Duque en su primer mes como presidente ?

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, fue elegido en medio de una gran polarización política en el país como consecuencia del acuerdo de paz firmado por su antecesor Juan Manuel Santos con las Farc, un porcentaje de escepticismo por su poca experiencia en el sector público y en medio también de múltiples críticas sobre su independencia frente al expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, tras haber cumplido su primer mes de Gobierno, sus decisiones han ido marcando la que será su ruta durante los próximos cuatro años de mandato, aciertos y desaciertos en los que se ha evidenciado que este mandato apenas inicia y que parece ir ajustándose en la medida que pasan los días para ir dándole forma a la política de Estado.

Por ejemplo, para muchos, uno de los grandes logros de Iván Duque como presidente fue poder reunir a todas las fuerzas políticas sobre un punto común: la necesidad de hacer reformas de lucha contra la corrupción y que fueron exigidas por 11,6 millones de ciudadanos que votaron el pasado 26 de agosto en la Consulta Anticorrupción, pese a que no alcanzó el umbral requerido para ser vinculante en el Congreso.

Alrededor de este tema el mandatario logró sentar en una sola mesa al Centro Democrático y a las Farc, luego de una tensa oposición. Así mismo, le dio legitimidad política por parte de su Gobierno a este último partido, pero lo más importante fue que pudo llegar a acuerdos sobre una agenda legislativa con la que se pretende cambiar la forma de hacer política en el país para luchar contra la corrupción Estatal, que según cálculos de la misma Procuraduría le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos.

Frente a este tema, Mauricio Jaramillo, experto en política y profesor de la Universidad de Rosario, opina que este hecho fue un avance importante, en especial porque el presidente logró tomar distancia frente a la posición polémica del Centro Democrático en relación a la consulta. “Digamos que decidió no asumir una posición leguleya frente al resultado de las urnas y dijo bueno, no se alcanzó el umbral, pero el clamor de 11,6 millones de colombianos no se puede ignorar”, añade.

Patricia Muñoz, experta en política y docente de la Universidad Javeriana, comparte esta posición y agrega que este fue un gran acierto del presidente, en especial porque logró aislarse de la posición radical de su partido, el Centro Democrático.

El analista de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, señala que esta ha sido de las buenas decisiones que ha tomado Duque, sobre todo porque hasta el momento ha sido la única concreción dentro de lo que propuso en su posesión.

A este hecho se agrega, según el profesor y experto en política de la Universidad Externado Carlos Andrés Arias Orjuela, que con esta acción el jefe de Estado pudo mostrarse como un gobernante que tiene la capacidad de escuchar y puede buscar la convergencia de distintos sectores ideológicos en el país.

Por otro lado, un importante hecho que anunció el presidente en materia de política exterior y con el que empezó a dibujar la línea de cómo llevará las relaciones con los vecinos, fue el inicio del proceso para que Colombia salga de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), argumentando que ha sido una institución pasiva frente a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela.

En este sentido, Patricia Muñoz señala que esta acción puede catalogarse como un acierto en la medida que Iván Duque cumple con uno de los puntos que había puesto en la mesa de discusión durante la campaña. “Además refleja una posición de Gobierno frente al Estado venezolano y muestra coherencia en términos de las líneas de acción de lo que ha prometido”, agrega.

Sin embargo, Mauricio Jaramillo señala que entiende que era una promesa de campaña que tenía que mantener, pero sostiene que fue una decisión precipitada.

“Hemos sido muy duros con Venezuela, consecuentes y coherentes, pero cerrar una posibilidad de diálogo con ese régimen nos deja muy pocos chances de maniobra para aliviar el drama de esos migrantes venezolanos. Salir de Unasur cierra espacios de integración con los demás países suramericanos. Cierra espacios con los proyectos de infraestructura y en términos de proyectos de cultura. Yo sí creo que allí hubo un retroceso y me parece que fue una decisión que se tomó en el calor electoral”, señala Jaramillo.

Alejo Vargas apoya esta teoría y sostiene que el problema no es cuál ha sido la posición de Unasur, sino que Colombia se retiró sin hacer una propuesta para poder mejorar esta situación. “Es un esfuerzo de integración que era importante, que desafortunadamente está viviendo un cierto bache, pero eso no significa que no valga la pena tratar de empujarla y mantenerla”.

No obstante, el analista sostiene que la promoción de una política multilateral en relación a la atención de migrantes venezolanos ha sido adecuada de la manera como la ha promovido el presidente y el canciller Carlos Holmes, pero que “evidentemente Colombia tiene que seguir manteniendo algún tipo de vínculo con el Gobierno de Venezuela porque es nuestro vecino y es mejor resolver los problemas con algún tipo de vínculo que sin tenerlos”.

En cuanto a la no intervención del presidente en la elección del contralor general de la República, Jaramillo asegura que fue algo inteligente, coherente con el discurso de no politizar los entes de control y de negarse a repartir mermelada. “Tomar esa distancia es sano, es coherente con un país al que se le acabó la paciencia con el clientelismo”, añade.

“El hecho de haberse alejado de todo el manejo político que representa la elección de contralor en el Congreso de la República coloca al presidente en una posición neutral. Involucrarse en estos aspectos políticos lo hubiesen obligado a distribuir la famosa mermelada como incentivo a los congresistas, que por supuesto, dejaría de ser consecuente con lo que ha venido promulgando en términos de gobernar con los mejores de manera independiente”, agrega Patricia Muñoz.

Muñoz adiciona que el nombramiento del gabinete ministerial fue un acierto en general, pero que en algunos casos pudo haber desaciertos. “Digamos que el compromiso técnico de la mayoría de los ministro en la experiencia y el conocimiento responde más a un interés de meritocracia. En esa medida se puede mirar como un acierto, pero como un desacierto que esos nombramientos están distanciados de las realidades territoriales”.

Una de las decisiones que sí ha generado polémica en la opinión pública está relacionada con la futura expedición del decreto que faculta a la Policía Nacional para quitar la dosis mínima de droga en los espacios públicos.

Al respecto, Mauricio Jaramillo asegura que la forma como se ha presentado ha sido muy atropellada y torpe porque señala que son los médicos quienes tienen que certificar si las personas pueden tener en su posesión este tipo de sustancias. “Estoy en contra de que la gente consuma droga en la calle, me parece que está mal y que la policía debería hacerlo, pero la forma en la que lo presentó el presidente fue terrible”.

Alejo Vargas añade que este decreto no tiene sentido porque eso va a producir que se termine criminalizando a los consumidores ocasionales o permanentes de marihuana y eventualmente fortaleciendo a los jibaros. “Me parece que es un desgaste que probablemente intenta dar respuesta a algunos sectores de opinión que creen que el tema se resuelve por esa vía, pero me parece que no es una buena decisión”, añade.

Por su parte, Patricia Muñoz, señala que Duque se apresuró en este sentido y que el tema, por ser tan sensible, debió haber sido sometido a mayor estudio y diagnóstico. “Posiblemente estamos llevados por un sano interés de luchar contra el microtráfico y el consumo de estupefacientes de parte de nuestros jóvenes”.

Otra de las polémicas que se ha generado en la opinión pública tiene que ver con gravar la canasta familiar, anunciada por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Al respecto, Jaramillo sostiene que esta iniciativa es una medida contractiva y regresiva que golpea a los más pobres y que va a generar un problema de gobernabilidad para el ministro de Hacienda por la manera como ha sido anunciada.

Alejo Vargas indica que esto ha sido una equivocación y que “al presidente le ha faltado darles más línea a los ministros para que antes de opinar sobre esos temas, se acuerden al interior del Gobierno las posiciones”.

Patricia Muñoz asegura además que es un tema que para la opinión pública es confuso. “Parecería escucharse algunas manifestaciones desde el Ministerio de Hacienda, otras de otros sectores y la confusión que está reinando no juega a favor de los ciudadanos”.

Pero quizá uno de los mayores desaciertos del presidente Duque y que le puede afectar sus planes de Gobierno, fue el hecho de no haber podido conformar una colisión fuerte al interior del Congreso. Solo conforman esta coalición el Centro Democrático, el partido de la U y los conservadores.

En este sentido, Mauricio Jaramillo asegura que lo que se puede criticar en esta acción es la posición de algunos partidos más que la posición del Gobierno como tal. “Me parece muy difícil echarle la culpa al Gobierno por posiciones tan poco decorosas como la del partido Liberal”.

Alejo Vargas añade que el hecho de que el presidente no haya usado lo que comúnmente se llama mermelada es algo positivo, pero que va a ser muy difícil el trámite de los proyectos del Gobierno.

Finalmente, los analistas coinciden que frente a la bandera de seguridad que ha intentado mostrar el presidente Duque en los territorios, pese a que es muy temprano para juzgarla, debe de ir acompañada de acciones más concretas, que aminoren la violencia.