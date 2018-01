¿Qué injerencia podría tener Rusia en el proceso electoral colombiano?

Esta semana ha causado polémica las afirmaciones del exsubsecretario de defensa de los Estados Unidos, Frank Mora, quien señaló que Rusia estaría interfiriendo en los procesos electorales de América Latina, entre ellos el de Colombia.

De acuerdo con el exfuncionario estadounidense, esta campaña estaría realizándose a través de las redes sociales, en donde se comparte información falsa para crear una incertidumbre en la población.

“Mi propósito es llamar la atención… Hemos visto recientemente que están montando en Colombia y Brasil una campaña de desinformación para desacreditar las instituciones, los medios tradicionales y las elecciones, no necesariamente para favorecer a un candidato, sino para crear caos, incertidumbre a través de Facebook y otros medios sociales, en donde tiran información falsa para crear una opinión pública favorable a lo que ellos piensan que es importante”, indicó Mora en diálogo con Blu Radio.

Aunque el presidente de la República, Juan Manuel Santos, no hizo referencia a esa declaración, si aseguró que los ataques no solo están dirigidos contra el sistema electoral sino también con la difusión de información falsa y mentiras para manipular a los electores. El mandatario señaló que el Gobierno Nacional estará atento a la información que está circulando sobre estos posibles ataques.

“En el mundo de hoy, con la creciente importancia de la tecnología, surgen nuevas amenazas contra las democracias a través de los llamados ataques cibernéticos. Lo hemos visto en otros países y lo vivimos en Colombia. Por ejemplo, durante el plebiscito la Registraduría fue objeto de múltiples ataques cibernéticos a la página web, por fortuna todos fueron neutralizados con éxito”, aseguró Santos.

Por su parte, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, manifestó que la entidad está preparada para este proceso electoral y que ya han tenido reuniones con los organismos de inteligencia para elaborar todo lo concerniente la seguridad de las elecciones, tanto de congreso como presidenciales. (Lea aquí: Colombia contará con un bloque de seguridad cibernética durante las elecciones)

“Hay información de prensa en la que se afirma que se trata de interferir en las elecciones de América Latina, entre ellas México, Brasil y Colombia, y obviamente esto lo que genera son alertas, y por eso ya nos reunimos con el Gobierno para mirar qué tan reales son, para organizar una estrategia conjunta y evitar que, si es el caso, nos pueda afectar el proceso electoral”, indicó Galindo.

El embajador de Rusia en Colombia, Sergey Koshkin, también se pronunció sobre la posible injerencia de su país en las elecciones de este año y desmintió los señalamientos que se han difundido, ya que no hay ninguna prueba de esto.

“Conozco el tema y debo decir que no nos sorprende para nada, nos acusaron de la injerencia en las elecciones en los Estados Unidos, en donde parece que fuimos tan eficientes que hasta parece que ganamos... Todas estas acusaciones no tienen ningún fundamento y no hay ninguna clase de prueba sobre estas injerencias”, indicó a la emisora Koshkin.

El diplomático manifestó que “la gente en Colombia es sensata y les aseguro que pueden estar tranquilos de que no hay rusos debajo de sus camas y en sus computadores, pueden escoger al candidato que les plazca. Recordemos que tenemos relaciones por más de medio siglo, en donde Colombia fue gobernada por diferentes dirigentes”.

Frente a esta controversia, varios analistas consultados respondieron acerca de las posibilidades que existen de una injerencia internacional en el proceso electoral que se va a desarrollar este año en el país.

El experto en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, consideró que los señalamientos del exfuncionario estadounidense están cargados de contenido político y por eso no es una afirmación objetiva sobre la posible interferencia de Rusia en las elecciones que se desarrollarán durante este año en Colombia.

“No es una afirmación objetiva que este dando un periodista o alguien que desde el anonimato pueda garantizar su independencia, aquí estamos hablando de una declaración que tiene un tinte político y es advertir, en este caso concreto, de la posible interferencia de Rusia”, señaló Jaramillo.

Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad de la Sabana, Cristian Rojas, Rusia tiene otros intereses y no le desvela lo que pueda pasar en Colombia.

“Yo no creo que haya una injerencia directa y decidida de Rusia, ellos tienen demasiados intereses entre Asía y Europa, por un lado tiene que lidiar con todos sus vecinos y, especialmente, con aquellos con los que ha tenido tensiones como Ucrania, como para que pueda pelear todos los frentes y estén pendientes de lo que pasa en Sudamérica”, explicó Rojas.

Jaramillo también concuerda con esta postura, pero explicó que las embajadas generalmente comunican a sus países la situación y tendencias que se están dando con los procesos electorales.

“Me parece muy folclórico pensar que Rusia va a tener interés de que en Colombia elijan a uno u otro presidente, eso no tiene ningún sentido. Lo que uno si entiende es que este país probablemente le haga seguimiento, como todas las embajadas con representación en Colombia, y que en este momento le estén informando a sus gobiernos lo que está pasando en materia electoral. Por eso dudo mucho que Rusia este interesada y no pensaría que vaya a haber una injerencia en ese sentido”, indicó Jaramillo.

El experto del Rosario aclaró que “políticamente a Rusia no le interesa alterar la elección en Colombia, porque no somos un país determinante para ellos, pueda que le interese en América Latina tener buenas relaciones con el país, pero es mucho más prioritario el tema de Venezuela, ya que es uno de los grandes acreedores porque tiene grandes inversiones y tienen una relación especial por Cuba”.

¿Y ESTADOS UNIDOS?

Para los expertos, Estados Unidos históricamente ha realizado seguimiento a los procesos electorales que se han desarrollado en América y el mundo.

“Lo que uno ve es que históricamente Estados Unidos le ha hecho seguimiento a los procesos electorales en América Latina, incluso en Wiki Leaks queda de manifiesto cómo los embajadores aquí en Colombia van informando sobre las tendencias. Sin embargo, no creo que tengan incidencia en el proceso electoral”, señaló Jaramillo.

En ese sentido, el profesor de la Universidad de la Sabana consideró que “Estados Unidos es un actor global mucho más potente y tiene la capacidad de tener injerencia en todas partes, pero yo no esperaría que lo haga a la manera rusa de incluir técnicas ilegales para interferir en unas elecciones, como lo que pudo haber hecho Rusia en Estados Unidos y Francia”, explicó Rojas.