“Que me intercepten por error no me incomoda”: Uribe

La Corte Suprema de Justicia reconoció mediante un comunicado que, por “chuzar” el celular del excongresista Nilton Córdoba Manyoma, investigado por el escándalo del cartel de la toga, terminó interceptando la línea móvil del expresidente y senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático.

Según el alto tribunal, “tal abonado celular apareció registrado, de manera reiterada por cierto, en los procesos. Cuando se advirtió en desarrollo de las labores de control y monitoreo telemático dispuestos respecto de la línea que dicho abonado celular no presentaba información relevante para la Única Instancia, a través del auto del 4 de abril del 2018, se ordenó la cancelación de la interceptación”. (Lea aquí: Corte Suprema admite que interceptó "por error" a Álvaro Uribe)

Este medio hizo el ejercicio de comparar los dos números de líneas celulares que ha manejado Córdoba en los últimos años con la que tiene el expresidente desde antes de ser elegido senador en 2014, y no coinciden ni en el inicio ni el resto de triadas o parejas de números.

No obstante, la Corte no desechó el material recaudado durante un par de semanas de la línea de Uribe, sino que consideró que servían para el proceso que le adelantan por su presunta manipulación de falsos testigos.

Córdoba fue representante a la Cámara por Chocó. Según información entregada a las autoridades por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, uno de los principales cerebros del cartel, el también exalcalde de Medio Baudó, le pagó 200 millones de pesos al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, del despacho del magistrado Gustavo Malo, para truncar una orden de captura en su contra.

(Aquí la respuesta completa de la Corte Suprema)

“No me incomoda”: Uribe

A través de un comunicado el exmandatario afirmó que no lo incomoda que lo intercepten por error o en cumplimiento de deberes legales, pues es una persona con responsabilidades públicas.

“Si esa interceptación por error llevó a que me escucharan temas relevantes para investigarme, esos temas no debieron sorprender a la Corte porque he expresado reiteradamente mi decisión de buscar pruebas sobre mi honorabilidad y de desmontar acusaciones falaces”.

Uribe agregó que le comunicaron el proceso con un llamamiento a indagatoria, soportada en una argumentación destructora de su reputación.

Cuestionó, de nuevo, que no le hayan permitido una versión libre o una declaración en investigación preliminar.

“Los magistrados y los ciudadanos que han escuchado y que ojalá escuchen todas las interceptaciones, sabrán que he procedido con toda firmeza para recaudar pruebas en favor de mi honra sin violar la ley”, concluyó el expresidente.

Sobre la Corte Suprema pic.twitter.com/8zQDM8rQRJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de septiembre de 2018

Anterior Seis puntos que no tienen consenso en la reforma a la justicia