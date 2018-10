"Que se tenga 'Cabuyo' porque vamos por él": Iván Duque

El presidente de la República, Iván Duque, en el marco del ‘Encentro de dirigentes del Suroeste antioqueño’, aseguró que las autoridades están tras la pista de alias ‘Cabuyo’, uno de los responsables del asesinato de los tres geólogos el mes pasado en Yamural, Antioquia.

“Yo sufrí lo que pasó con los tres geólogos, me dolió en el alma y le dije a Colombia que esos crímenes no quedarían en la impunidad. Ya de esa estructura que participó en ese atentado solamente queda un miembro que no ha sido capturado o neutralizado por las autoridades. Y que se tenga duro alias ‘Cabuyo’ porque vamos por él y lo vamos a llevar a la justicia”, dijo el presidente.

Duque agregó que la Fuerza Pública se va a asegurar de que ningún grupo armado se meta en la minería que se desarrolla en varios territorios del país.

La muerte de los tres geólogos ocurrió en la madrugada del pasado 19 de septiembre, cuando seis hombres de la disidencia del Frente 36 de las Farc llegaron en tres motos a un campamento de la multinacional Continental Gold, que estaba haciendo exploraciones en el territorio.

Anterior Capturan a hombre buscado desde hace un año por concierto para delinquir