¿Qué viene en la investigación en contra de Álvaro Uribe?

Una jornada activa se vivió este miércoles en la Corte Suprema de Justicia, luego de que el alto tribunal llamara a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez, a quien se le abrió una investigación por presunta manipulación de testigos, por lo que se le podrían imputar cargos por fraude procesal y soborno.

Estos cargos tienen relación con presuntas presiones que habría sufrido Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso de supuestas relaciones con paramilitares que hay en contra de Santiago Uribe Vélez, a quien personas cercanas al expresidente Uribe habrían contactado para que supuestamente cambiara su versión en contra del hermano del exmandatario y así armar un caso por falsos testigos en contra de Iván Cepeda.

Por este caso también fue llamado a indagatoria el congresista Álvaro Hernán Prada, a quien señalan de haber intermediado para presionar a Monsalve. Por esta razón, sobre las 9 de la mañana, Prada llegó a la Secretaría de la Sala de Casación Penal del alto tribunal para notificarse de la citación y solicitar las pruebas en su contra para armar su defensa en compañía de su equipo de abogados.

El congresista recalcó que una vez leído parte del expediente en su contra, considera que tiene las pruebas suficientes para demostrar que no ha participado en ningún plan ilegal para afectar alguna investigación en la Corte. “Es muy probable, como lo manifesté en un comunicado, que se esté fraguando un plan criminal en contra del presidente Uribe y contra mí”, dijo el representante a la Cámara.

Prada también estudia presentar una tutela tras considerar que no se le respeta el debido proceso e incluso analiza llevar este tema a instancias internacionales para garantizar sus derechos.

Asimismo, sobre las 11 de la mañana de este miércoles, asistió a la Corte el abogado Jaime Granados, quien representa al expresidente Uribe, también para presentar una solicitud formal de pruebas para empezar a organizar la defensa senador. Aunque el jurista se abstuvo de dar declaraciones este miércoles, el día martes -durante su primera visita a la Corte- calificó como “sorpresivo” el llamado a indagatoria.

“No vemos que Álvaro Uribe tenga que ver con ese tema y esperamos tener más detalle para realizar el procedimiento oportuno. El presidente ha pedido que todo se investigue con celeridad, él nunca ha rehuido en nada a la justicia, por el contrario, es el más interesado en que todos los temas se aclaren lo más pronto posible y en este caso no será la excepción”, explicó Granados el pasado martes.

Una vez Uribe supo de su llamado a indagatoria escribió un mensaje en su cuenta de twitter anunciando la situación y expresando su intención de renunciar a su curul en el Senado de la República, argumentando que no quería afectar su trabajo en el Legislativo por concentrarse en su defensa.

Sin embargo, la dimisión de Uribe no llegó este miércoles al Congreso de la República y aunque llegue en lo que queda de la semana, solo se podrá discutir hasta el próximo martes cuando se reúna de nuevo la plenaria del Senado.

Y es que dicha dimisión tendría implicaciones jurídicas, porque al salir del Congreso pierde su fuero, por lo que la Corte Suprema de Justicia debería trasladar el proceso a la Fiscalía General de la Nación, hecho que en algunos sectores calificaron como una estrategia para acogerse a un proceso judicial más favorable. Ante esta hipótesis, el propio senador Uribe Vélez respondió.

“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, dijo Uribe.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el senador tiene todo el derecho a renunciar a su fuero para ser procesado en otro tribunal, lo que no implica ninguna estrategia cuestionable en términos jurídicos.

“Mientras no se haga efectiva la renuncia, si no se la acepta el Congreso, la Corte puede adelantar la diligencia de indagatoria, pero en el momento que se conozca que cesaron las funciones, tiene que analizar si es competente o no para continuar con el proceso”, dijo Arrubla.

Por su parte, Jorge Aníbal Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la competencia del caso depende de los delitos por los que se pretende procesar a Uribe, que para el caso son soborno y fraude procesal, lo que significaría que son delitos propios, es decir, que no tienen que ver con su desempeño como funcionario público.

“Los asuntos que tramita la Corte contra congresistas están sometidos al procedimiento de la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal anterior al 2005). Si se pasara a la Fiscalía, se le aplicaría un procedimiento diferente, que es el de la Ley 906, un procedimiento acusatorio en el que la Fiscalía investiga y acusa y es un juez el que adelanta el juzgamiento”, argumentó Gómez.

El exmagistrado también explicó que no hay un tiempo estipulado para pasar el caso de la Corte Suprema a la Fiscalía. En caso de ser necesario, el alto tribunal remitiría los expedientes en el momento que advierta que los delitos no tienen que ver con su función pública.

Gómez también aclaró que de llegar a darse una indagatoria en la Corte, dicha versión puede ser tomada como prueba en el proceso, como lo estipula la Ley 600, mientras que si lo llama la Fiscalía se trataría de un testimonio o declaración juramentada, como se señala en la Ley 906.

Así mismo, el exmagistrado aclaró que en la Ley 906 el procedimiento a seguir por la Fiscalía para vincular a alguien en un proceso judicial es mediante una audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías. En caso de darse, el ente investigador es autónomo para decidir cuándo cita las audiencias, las cuales se programan cuando se considera que cuentan con las pruebas suficientes.

Por su parte, el exvicefiscal general Francisco Javier Cintura destacó que en el sentido práctico de la palabra no hay diferencia entre un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia y ante un juzgado.

“Desde el punto de vista de una justicia objetiva, veraz e imparcial, no hay ninguna diferencia, da lo mismo ser juzgado por la Corte o por un juez ordinario, obviamente cuando juzga la Corte es por razón de un fuero”, explicó Cintura.