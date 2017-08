"Quien cometa actos delictivos se las verá con la contundencia de la Policía"

En medio de la emblemática conmemoración que se llevó a cabo en la mañana de este lunes en el Puente de Boyacá, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, resaltó la labor adelantada por la Fuerza Pública. El jefe de Estado en medio de su intervención agradeció a cada uno de los integrantes del Ejército Nacional.

“A los que están con nosotros y a quienes nos acompañan desde el cielo de los valientes, que el país entero les agradece, porque la paz que soñamos, y que ustedes defendieron a costa de sus vidas, ya la comenzamos a sentir y a construir”, precisó, el mandatario.

De acuerdo con el Presidente el proceso de dejación de armas que se llevó acabo hace poco en el país no hubiese sido posible sin la ayuda de la Fuerza Pública. “Sin nuestro Ejército y nuestras Fuerzas Armadas, y por eso hoy, en el Puente de Boyacá donde Bolívar nos dio la libertad, quiero darles las gracias a los soldados y policías de Colombia porque ustedes… ¡nos dieron la Paz!”, dijo el Presidente.

EL PAPEL DE LA FUERZA PÚBLICA

El jefe de Estado desvirtuó los temores de los alarmistas que creían que con el fin del conflicto con las Farc, “iban a debilitarse nuestras Fuerzas Armadas o a desmejorar sus condiciones. ¡Nada más equivocado!”, aseguró el mandatario.

Por lo mismo, afirmó que los colombianos que vean en las vías del país a los uniformados del Ejército y de la Policía podrán estar seguros que “están copando los espacios a donde no llegaba el Estado, sabrán que hoy tenemos las Fuerzas Armadas más grandes y más fuertes de nuestra historia”, dijo el presidente.

El mandatario de los colombianos aseguró que la Fuerza Pública está para brindar seguridad a los ciudadanos, por ello, en caso de presentarse un secuestro, una extorsión y demás actos que atenten contra la integridad humana “¡se las verá con la contundencia de nuestros soldados y también de nuestros policías!”.

Por su parte el Presidente aseveró que hoy en día los colombianos cuentan con unas “Fuerzas Armadas más modernas y motivadas que nunca” e indicó que “tenemos el Plan Victoria; tenemos un nuevo modelo de Planeación por Capacidades, y cada una de las fuerzas incluida la Policía avanza en su proceso de modernización, fortalecimiento y direccionamiento con una visión que abarca hasta el año 2030”, dijo el mandatario colombiano.

Citó como ejemplo de modernización al Ejército, que “lidera en su interior una transformación basada en la transparencia, que mantiene su norte en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y en la defensa de las instituciones y de la soberanía nacional”.

Así mismo, en medio de su intervención explicó que el adoctrinamiento del Ejército Nacional es diferente a como se venía manejando, pues ahora cuentan con la Doctrina Damasco para transformarse “en un Ejército Multimisión, con capacidades para asumir diversa clase de tareas: desde la protección de las fronteras y la infraestructura, pasando por el combate a todo tipo de criminalidad, incluido el narcotráfico y la minería ilegal, hasta el apoyo en la atención de desastres y la protección del medio ambiente”.

Por lo mismo señaló que se está creando la Escuela de Armas Combinadas del Ejército, donde se formarán oficiales y suboficiales “dentro de la Doctrina Militar Damasco, y el Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral, CEMAI, que capacitará, precisamente, en misiones internacionales, derechos humanos, asuntos jurídicos y multilingüismo”.

Por su parte, el mandatario indicó que avanzan con la creación de la Universidad del Ejército donde se agruparán a las diversas escuelas y se enfocará en la enseñanza de las Ciencias Militares.

SOBRE LA VISITA DEL PAPA

Al estar tan solo a un mes de la visita del máximo jerarca de la iglesia el jefe de Estado aseguró que habrán líneas de reconciliación en el país por eso “hoy, desde el Altar de la Patria, yo, como presidente de la República, declaro que quiero dar y voy a dar ese paso, así como quieren darlo millones y millones de compatriotas”.

El Mandatario invitó desde el histórico Puente de Boyacá, y frente a un Ejército fortalecido, a todos los colombianos a luchar juntos en las batallas por un mejor país.

“Las batallas para seguir reduciendo la pobreza, para continuar mejorando la salud y la educación, para seguir construyendo viviendas, para continuar creando empleo formal, como lo venimos haciendo”, manifestó, el Presidente.

Siendo así, el mandatario invitó a los colombianos a entrar en un proceso de reconciliación “no perdamos el tiempo en rencillas que no llevan a nada. No pretendamos devolver el reloj y volver a un conflicto que, por fortuna, hemos terminado. No dejemos que las diferencias de pensamiento, que son normales, nos impidan trabajar en armonía y convivencia por una Colombia mejor”.