¿Quién responde por la campaña de Santos en 2010?

Recibir financiación de una empresa extranjera y no reportar los gastos de campaña. Estas serían las faltas, tipificadas en la Ley 1475 de 2011 (Régimen de Partidos), en las que habría incurrido la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, confesadas ayer por Roberto Prieto, para ese entonces su coordinador operativo. (Lea:"No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones")

En entrevista con Blu Radio, Prieto dijo que manejó el dinero que el comité financiero consiguió con Odebrecht para pagar 2 millones de afiches. Agregó que Santos no se enteró del hecho.

¿Se vencieron los términos?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha abierto una investigación a la campaña Santos Presidente 2010. Incluso, hay diferencia de criterios.

El magistrado Felipe García le dijo a EL COLOMBIANO que la competencia del CNE es permanente, pero si se presenta una caducidad de la acción, pues en Derecho Administrativo el proceso fenece a los tres años.

“No se puede iniciar una acción, luego no puede haber sanción. La prescripción es a los tres años de la ocurrencia del hecho. Lo que se sanciona es un comportamiento que tiene origen en presuntas acciones irregulares”.

En contraposición el magistrado Armando Novoa afirmó que el artículo 21 de la Ley de Garantías le da una competencia al CNE para que en cualquier momento haga una revisión de los informes de ingresos de las campañas.

“El Consejo puede adelantar la investigación, no solamente en el transcurso de la campaña, sino dentro de los tres años siguientes a su culminación, o a partir del momento que tiene conocimiento de las eventuales irregularidades”, explicó Novoa.

Pedro Pablo Vanegas, docente de Derecho Electoral del Externado, afirmó que ya caducó el proceso y el CNE no tiene competencia para investigar una campaña de 2010: “Salvo que se pueda demostrar que el gerente de la campaña incurrió en algún delito, sería la Fiscalía o la Procuraduría las que investigarían”.

Al respecto Javier Gustavo Rincón, docente de Derecho Administrativo de la Javeriana, dijo que el CNE ya no puede abrir un proceso, pero el hecho sí se puede investigar porque se trata de una posible conducta delictual. “A la campaña no le traerá mayor problema, porque son hechos superados en lo administrativo. Solo queda lo penal, en materia de financiación ilegal”.

Me acabo de enterar: Santos

La Fiscalía ya pidió el testimonio de Félix Otto Rodríguez, empresario de artes gráficas y su exesposa, María Fernanda Valencia, quien dijo a medios que en las elecciones de 2010 Odebrecht les pagó 400 mil dólares por los afiches.

Esta publicidad fue elaborada en Impressa Group. La Fiscalía confirmó que ese pago se hizo a una compañía panameña, de la cual hace parte la firma, y los afiches fueron impresos por Indagraf.

Ante el escándalo, el presidente Santos manifestó ayer que no autorizó ni tuvo conocimiento de los aportes de Odebrecht, y que se violaron las normas éticas y de control que exigió en su campaña.

“Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”.

Agregó que lo sucedido no supone hechos de corrupción en su Gobierno y le pidió a las autoridades investigar todas las decisiones de su administración y sancionar a los responsables de cualquier acto ilegal.

El entonces gerente de campaña y hoy director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, expresó en un comunicado que no estaba enterado de esos recursos y que no participó en ninguna reunión de recolección de donaciones.

“El presidente no tuvo injerencia en el manejo de los recursos de la campaña (...) Se creó un comité financiero como única instancia de la campaña encargada de gestionar las posibles donaciones de particulares. Estaba presidido por Orlando Sardi y de este hacían parte Juan Claudio Morales, Sergio Uribe, Santiago Perdomo, Mauricio Botero (QEPD), Consuelo Caldas y Juan Manuel Prieto (QEPD).

¿Entonces quién responde?

La Fiscalía investiga una reunión que hubo en febrero de 2010, en el hotel Casa Medina, en Bogotá, entre miembros de la campaña de Santos y directivos de Odebrecht, en la que se revisaron ofrecimientos para financiar la campaña presidencial del hoy mandatario.

A la cita asistieron Sardi, exembajador en España; Caldas, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá; Morales, excorredor de bolsa; Eduardo Zambrano, a quien ya la Fiscalía relacionó en la investigación; y Luis Bueno, directivo de Odebrecht en el país.

Al respecto Caldas le dijo a Blu Radio que estuvo en varias reuniones, pero que no sabe del dinero. “Mucha gente se acercaba a ofrecer dinero. Hubo una reunión en Casa Medina, todo el mundo ofrecía apoyo, pero no me consta que hubiera una definición”.

Para Olga Illera, decana de Política de la U. Jorge Tadeo, como en los demás escándalos que se ve comprometido un presidente, los mandos medios son los que terminan asumiendo responsabilidades.

“Renuncia no es la salida”

En redes sociales fue tendencia la etiqueta #SantosRenuncieYa. Sobre qué tan conveniente sería esto Miguel Ángel García, director del Observatorio de la Democracia, de los Andes, dijo que no es la salida, porque es más un asunto de intereses en política y de financiación que de corrupción.

Para Jaime Duarte, docente del área de Gobierno del Externado, Santos no debe renunciar, sino pedir disculpas. “Lo que hay que ver es la responsabilidad y las sanciones al partido”. Agregó que quien debe dar un paso al costado es Rojas, director de la DIAN, por impedimento moral y para que la justicia opere.

Según Juan Antonio Zornoza, director del Departamento de Ciencia Política de la Nacional, sede Medellín, es prematuro hablar de renuncias. “Cuando se comprueben responsabilidades de cada uno, Santos y Rojas, sólo en ese momento deberían renunciar a su cargo”.