Radican primera reclamación por incumplimientos en Hidroituango

La Junta Directiva de la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. radicó este miércoles a las 2:57 p.m. ante EPM una reclamación para hacer efectivas las multas por incumplimiento de hitos constructivos en el proyecto hidroeléctrico. La cuenta, según el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, alcanza a la fecha $16.000 millones.

El documento señala que “conforme a las evidencias obtenidas por la Universidad Nacional, los informes de interventoría y el Board de asesores, así como los argumentos técnicos remitidos con antelación a EPM por parte de Hidroituango, no hay acuerdo entre las partes sobre la existencia de un evento excusable, y por tanto se constituye un incumplimiento de hitos por parte de EPM, que da lugar a la imposición de una cláusula penal de apremio”.

Mauricio Tobón, gerente del Idea, socio mayoritario del megaproyecto, explicó que la reclamación a EPM (socio y constructor de la obra) se dará por cuatro de diez hitos contemplados dentro del cronograma de obras que no alcanzaron a culminarse a tiempo, tales como la terminación de la presa, el llenado regular del embalse y el comienzo de la generación de energía.

“Hasta ahora los primeros seis hitos se han cumplido. La presa y el llenado del embalse debió lograrse el 1 de julio de este año y hoy, cuatro meses después, no se ha dado. Por cada día de retraso de un hito se deben pagar 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($117 millones). Llevamos cerca de 120 días de retardo ($14.062 millones)”, dijo Pérez.

El mandatario añadió que confía en el proceso de recuperación del proyecto hidroeléctrico, pero reconoció que tomará tiempo.

“Hacer una reclamación no es un delito, no hiere a nadie, porque es un contrato que tenemos con EPM. Así como ellos le cortan la luz a alguien que no paga o le cobra intereses a la gente cuando paga tarde, nosotros en Hidroituango, y como Gobernación, tenemos todo el derecho que una obra que se contrató con ellos la hagan a tiempo y con calidad”, concluyó.

La respuesta de EPM

EPM aclaró que la relación que lo rige con la sociedad Hidroituango es el contrato Boomt (Build Own Operate Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés. En español: construir, poseer, operar, mantener y transferir).

“EPM siempre ha manifestado que su voluntad es de total respeto por todos los compromisos adquiridos en el contrato Boomt, incluyendo aquellos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones”, informó la empresa.

Añadió que la garantía a la que se refiere el gobernador se denomina “Título EPM”, el cual se pactó entre la empresa y la sociedad Hidroituango. “Se aclara que no es una póliza”, dijo EPM.

La empresa también señaló que cualquier monto que se pretenda reclamar con base en esa garantía, deberá estar de conformidad con lo acordado en el contrato Boomt, que se determinará con base en fórmulas establecidas previamente.

“En la medida que aún no se conoce una reclamación oficial, ni los supuestos concretos para aplicar las fórmulas de remuneración, ni mucho menos se ha demostrado un incumplimiento al contrato Boomt por causa atribuible a EPM, no se puede medir el impacto financiero, contable y jurídico de las cifras que se mencionan”, concluyó la empresa.

La calamidad se mantiene

Durante la reunión adelantada el pasado martes por parte de la Junta Directiva de la sociedad Hidroituango se evaluó la posibilidad de levantar la medida de alerta en los territorios aguas abajo del proyecto. No obstante, debido a que continúa la amenaza de que se vuelvan destapar los dos túneles que causaron la emergencia el pasado 12 de mayo, se determinó que no se levantará la calamidad pública hasta tanto ese riesgo no baje a la mitad.

El gobernador Luis Pérez comentó, además, que “se va a pulir el informe que presentó la Universidad Nacional, para que la gente lo empiece a estudiar, porque es un documento denso que a veces se necesita haber estudiado ingeniería para entenderlo, pero lo haremos público porque así lo es”.