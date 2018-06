Ratifican sanción a Adriana Moreno, primera congresista destituida por ausencias

El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la pérdida de investidura en contra de la congresista Luz Adriana Moreno Marmolejo, primera parlamentaria en ser destituida de su cargo por 'ausentismo'.

La sala plena del alto tribunal mantuvo la sanción que determinó la Sala Novena en primera instancia el pasado 7 de marzo, luego de determinar que en más de seis oportunidades, límite estipulado por la ley, la parlamentaria del Partido de la U se limitaba a responder el llamado de asistencia y luego salía a realizar otras actividades.

"A ella se le comprobó que incurrió en la causal que sanciona con pérdida de investidura a parlamentarios que falten, en un mismo periodo, a seis sesiones plenarias en las que se discutan proyectos de acto legislativo, proyectos de ley o mociones de censura", explicó la corporación en su decisión.

La congresista en su defensa explicó que asistía al Capitolio pero que no votaba los proyectos con los que no estaba de acuerdo para no hacer quorum, una práctica habitual en el legislativo.

Moreno Marmolejo es contadora pública, especializada en gerencia financiera y desarrollo estratégico gerencial, trabajo como gerente en la Terminal de Transporte de Manizales, Secretaria de Servicios Administrativos de la Alcaldía de la capital de Caldas.

Durante su carrera en el Congreso participó en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y luego en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, de la cual fue su presidenta, hasta el 2018 cuando fue demandada su investidura.