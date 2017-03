Reacciones en redes ante la pena impuesta a Rafael Uribe Noguera

Hoy se conoció la sentencia contra Rafael Uribe Noguera, confeso asesino y violador de Yuliana Samboní, la niña de 7 años que en diciembre pasado fue raptada en su barrio.

La pena impuesta fue de 51 años y 8 meses de cárcel, que si bien es mucho, no a todos les pareció suficiente, pues se esperaba la pena máxima (60 años) ante lo aberrante del caso.

Así, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los colombianos mostraron su indignación al no imponer el castigo que todos anhelaban.

Personalidades como Vicky Dávila, Alejandra Azcárate, Claudia López, entre otros, expresaron su descontento y pidieron una explicación ante lo sucedido.

Si el crimen de Rafael Uribe Noguera no amerita pena máxima de sesenta años, me hacen el favor y me explican qué detalle le faltó ?

— ALEJANDRA AZCÁRATE (@LAAZCARATE) 29 de marzo de 2017