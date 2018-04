Rechazan amenazas de muerte contra 'Matador'

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, rechazó las amenazas de muerte que recibió el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por parte de algunos seguidores del Centro Democrático. (Lea aquí: Matador se retira de las redes sociales por amenazas contra su vida)

“Nada justifica el odio y la venganza. La libertad de expresión es sagrada y mucho más si se hace con humor. Defendámosla”, escribió en Twitter el Presidente y adjuntó una caricatura que hace varios meses publicó ‘Matador’ y en la que él aparece con una paloma de la paz en la cabeza.

Nada justifica el odio y la venganza. La libertad de expresión es sagrada y mucho más si se hace con humor. Defendámosla. pic.twitter.com/lTOwaNsYE3 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 3 de abril de 2018

‘Matador’ anunció a través de su cuenta de Twitter que no haría más publicaciones en redes sociales por este tipo de amenazas. “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada… tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazo”, indicó.

El expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe también se pronunció sobre este hecho y pidió utilizar argumentos y cero violencia. “Con Matador se puede discutir, tiene el mérito de haber desautorizado el falso video, a diferencia de quienes nunca rectifican a pesar de lo obvio. Que se lancen argumentos, cero violencia, cero odio de clases”, manifestó Uribe en su cuenta.

El Centro Democrático discute, controvierte, enfrenta la difamación, pero odia la amenaza, la violencia, quienes las utilicen no representan a nuestro partido — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 3 de abril de 2018

Iván Duque, aspirante a la presidencia por el Centro Democrático, también se refirió al tema: “Las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra Matador. Debemos tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia".

Por su parte, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que ya se abrieron las investigaciones para esclarecer de dónde provienen estas amenazas. "He ordenado a la Policía investigar amenazas de muerte que a través de redes ha recibido Matador. Hablaré con él personalmente. Quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley", manifestó.