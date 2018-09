"Recibimos un presupuesto desfinanciado para los temas misionales": Duque

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacó el Plan de Reactivación Económica que viene preparando el Gobierno Nacional asegurando que el objetivo no solo es encontrar nuevas fuentes de ingresos, sino apalancar la economía con generación de empleo y seguir financiando importantes programas sociales.

"Para generar empleo debemos eliminar trámites innecesarios y bajarle la carga tributaria a las micro, pequeñas y medianas empresas. Generando empleo formal reactivamos la economía", expresó Duque, durante el Taller ‘Construyendo País’ realizado este sábado en Socorro (Santander).

El primer mandatario también coincidió con el diagnóstico realizado por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, acerca de los faltantes encontrados en el presupuesto para los programas sociales que se van a ejecutar en el 2019.

"La última palabra del proyecto de reactivación económica la tiene el presidente antes de ser presentado al Congreso. Pero yo debo ser honesto con todos los colombianos, nosotros recibimos un presupuesto desfinanciado para los temas misionales", expresó Duque.

El presidente también se refirió a los planes del Gobierno para reducir el gasto en donde destacó que "tenemos que identificar que los ahorros del Estado sirvan para reactivar la economía. Nuestro programa es de cuatro años para saber dónde hay nóminas paralelas, dónde hay duplicidades, para hacer que el Estado también adelgace".

De la misma forma, se refirió a los planteamientos emitidos por el ministro de Hacienda sobre la equidad que debe primar en el país, esto ante la reforma tributaria que realizaría su Gobierno.

“Hacer ese ejercicio demanda también que identifiquemos dónde hay personas que no están pagando lo que realmente deberían pagar; por eso, al ministro de Hacienda lo criticaron mucho cuando dijo el Sisbén de los ricos, él no se refería a darle subsidios a los ricos, dijo que hay que buscar un sistema para identificar a aquellas personas que están ganando mucho dinero y no están tributando lo que les corresponde con respecto a esos ingresos”, explicó el jefe de Estado.

En ese sentido, Duque destacó que son cerca de 10.000 personas las que tienen altos niveles de ingreso pero que tienen una tributación muy baja. "Si se hace un aumento moderado pero bien focalizado, podemos conseguir unos recursos que nos permitan a nosotros bajarle la carga a los generadores de empleo, que son las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Finalmente, el primer mandatario invitó al Congreso de la República a apoyar el Plan de Reactivación Económica de su Gobierno asegurando que se necesita mantener la cobertura de los programas sociales en el país.

“Lo estamos buscando con el manejo financiero, con administración prudente y además seria de nuestro endeudamiento, pero también tenemos que hacerlo con metas fiscales que sean realistas. Por eso este debate se está dando ahora en el Congreso de la República con el presupuesto y aquí invito a los congresistas a que nos apoyen con el Programa de Reactivación Económica, a mantener la cobertura de la política social del país e identificar esos recursos”, resaltó Duque.