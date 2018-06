Registraduría reitera que tachones en formularios E14 no representan fraude

Luego de una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento Electoral este jueves, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, ratificó que no se puede hablar de fraude electoral en los formularios E14 de los jurados del pasado domingo, porque los formularios de claveros, que son los que se tienen en cuenta para los escrutinios, están bien diligenciados.

“Las enmendaduras no están presentes en los formularios de claveros, estos están perfectamente diligenciados. Los formularios E14 son auxiliares, son instrumento adicional, los que se tienen en cuenta son los formularios de claveros”, expresó el registrador.

Galindo explicó que en las redes sociales las imágenes de los formularios E14 no están completas, “algunas ni muestran el total de sufragantes y otras no muestran el total de votos, no muestran las observaciones que hicieron los jurados de votación”.

El registrador agregó que los jurados que llenaron los formularios E14 durante la jornada electoral del pasado domingo fueron elegidos de una lista que enviaron las empresas privadas y de las opciones que mandaron los diferentes partidos políticos.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno Nacional seguirá haciendo este tipo de seguimientos electorales hasta que llegue la segunda vuelta electoral y que continuará recibiendo las diferentes denuncias de los ciudadanos al respecto.

Así mismo, Rivera afirmó que tiene plena confianza en las autoridades electorales y las investigaciones que adelantan en relación a las denuncias electorales.

En la reunión estuvieron presentes delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y de las campañas electorales de Gustavo Petro e Iván Duque.