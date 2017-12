Regreso de 'La Niña' activa las alarmas de inundación

Tras el anuncio de la llegada de La Niña –temporada de altas lluvias– el país recordó aquel diciembre de 2010 cuando cerca de 114 millones de hectáreas quedaron bajo el agua y 467 personas murieron a causa de los torrenciales. Por eso, no deja de causar preocupación entre los expertos el impacto que pueda causar.

De acuerdo con la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se están presentando condiciones oceánicas y atmosféricas, asociadas a la primera fase del fenómeno, que se proyecta como débil y corto.

La explicación técnica dada por el Instituto señala que “el inicio de la primera fase está dado por un acoplamiento océanoatmosférico que se evidencia por un fortalecimiento de los vientos Alisios del Este, en la cuenca del Océano Pacífico Tropical, sumado a la persistencia del enfriamiento de sus aguas”. En síntesis, se enfriarán las aguas y provocarán lluvias anómalas.

Es importante señalar que el impacto de La Niña dependerá del grado de vulnerabilidad de cada zona. Será el momento, entonces, de evaluar el grado de adaptación de cada municipio.

Así impactará al país

Es importante explicar, que La Niña llegará al país justo en la primera temporada seca del año por lo que, para los expertos, esto puede ayudar a disminuir las lluvias.

Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Ungrd, indicó que los días secos ya empezaron e irán hasta marzo. “Por eso ya se activaron los planes contingencia para evitar incendios y desabastecimiento de agua. La Niña tendrá un impacto débil y puede ayudar, inclusive, a regular las altas temperaturas. Además, se espera se termine antes de que llegue la primera temporada de lluvias de abril”.

De acuerdo con el Ideam, en la región Caribe se espera que desde la próxima semana ya este establecida la temporada seca. De igual forma, en los departamentos andinos empezarán a ser más frecuentes los días sin lluvias, alternados con días en los que la lluvia aparecerá. La región Pacífica seguirá con volúmenes significativos de aguaceros en Chocó, Valle y Cauca.

“Más allá de esperar una ligera disminución en términos de volúmenes, seguirán siendo frecuentes las lluvias durante diciembre e inclusive durante del primer bimestre de 2018”, concluye el Instituto.

El exdirector del Ideam, Ricardo Lozano, manifestó que el país no puede quedarse en este tipo de anuncios y entender, más bien, que siempre hay eventos de variabilidad climática que merecen un monitoreo permanente, como el paso de ondas tropicales. “Tenemos que estar pendientes del clima todo el tiempo, no solo cuando se hacen anuncios. Se hace urgente que aprendamos más sobre clima”.

Explicó que La Niña no se inhibe por ser en la temporada de menos lluvias del año. “Lo que pasa es que como habrá aguas frías, tendremos lluvias por encima del promedio. Ahora, los aguaceros serán intensos. Lo que me preocupa es cuando llegue la primera temporada de lluvias del año en marzo, las montañas estarán saturadas de agua y eso puede generar riesgos”, explicó y agregó que al país no se le pueden olvidar los desastres de Mocoa y Manizales.

Entretanto, Susana Vélez, experta en cambio climático, indicó que el informe del Ideam es prudente y está alineado con los avisos internacionales que se han publicado. “Es responsable realizar este tipo de alertas con el fin de que los entes territoriales se preparen, ya que se vendrán precipitaciones en una época que generalmente es seca. Esto es una alerta para que el país se prepare”.