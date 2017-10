“Reparos del Fiscal a ley de sustitución de cultivos no tienen asidero”: Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, respondió a las críticas del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sobre el proyecto de ley de sustitución de cultivos. Según comentó Santos, en las últimas horas habló con el jefe del ente acusador y encontró que sus reparos no tienen asidero.

“Lo que se ha dicho es producto de una mala información o mala interpretación, eso no es lo que dice el proyecto. Este proyecto busca que los campesinos que tengan cultivos de coca para su subsistencia se acojan al plan de sustitución sin que los metan a la cárcel. Si esto no se aprueba el fiscal deberá meter a la cárcel a 100 mil familias, es decir, a 400 mil personas. Ya se firmaron 118 mil acuerdos que es una confesión de esas familias que estaban delinquiendo y habría que meterlas a la cárcel eso es imposible, son campesinos pobres y eso no tiene sentido”, dijo el mandatario.

Durante el balance que entregó el mandatario sobre los beneficios de los acuerdos de paz aseguró que el fin del conflicto es una oportunidad para terminar con los cultivos ilícitos, según el mandatario, “hay un acompañamiento técnico muy importante del sector privado, estamos trabajando de la mano con la Federación de Cafeteros con ellos queremos incrementar la producción en 4 millones de sacos, es decir, lograr 8 millones de sacos por año”.

Y agregó que “queremos rescatar las zonas dedicadas al cultivo de coca, rescatarlas con café. Este es un proceso complejo que requiere muchos pasos, hay que darle sustento a las familias mientras se desarrolla los cultivos, esta es la única forma de tener resultados sostenibles y duraderos en el largo plazo. Debemos garantizar el sustento a las familias”.

Así mismo, sostuvo que no es cierto que se esté abriendo la puerta para cobijar a los grandes cultivadores, esto solo es para los pequeños campesinos que se quieran acoger al plan de sustitución de cultivos por una sola vez. Estoy seguro que si se sientan los funcionarios del gobierno con el fiscal y le explican el alcance del proyecto, estoy seguro que las objeciones no tienen asidero”.

DECLARACIONES DEL FISCAL

En la tarde del jueves el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró “aterrado” por el proyecto radicado por el Ministerio de Justicia. “La Fiscalía se declara francamente aterrada. En medio del boom de los narcocultivos en Colombia no es posible debilitar la política antinarcóticos. No importa que sean cultivadores industriales, no se trata de pequeños cultivadores y esto de alguna manera sí fragmentan los cultivos pueden beneficiarse de unas normas a las que no tendrían derecho con una política antinarcóticos y criminal adecuada”, dijo el jefe del ente investigador.

Y agrega que su mayor preocupación es que se modifica el Código Penal “porque se trata de una rebaja permanente indiscriminada hacia el futuro de las penas para los cultivadores ilícitos en Colombia”.