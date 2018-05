"Respetamos los resultados y seguiremos en coalición": Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo reconoció los resultados electorales de este domingo, en los que ocupó el tercer lugar, detrás de Gustavo Petro e Iván Duque, perdiendo la posibilidad de disputar la segunda vuelta.

"Envío una felicitación muy especial para Iván Duque y Gustavo Petro. Saludo también a Germán Vargas y a Humberto De la Calle", dijo el exgobernador de Antioquia desde la terraza del Centro Comercial Gran Estación, en Bogotá.

Fajardo dijo reconocer los resultados y "respetar la democracia", frente a sus seguidores, a quienes agradeció su compañía durante los meses de campaña.

Lea también: '"Doy por terminada toda actividad electoral": De la Calle tras las elecciones'.

El candidato obtuvo en las urnas 4.587.893 votos, el 23,73 % de la participación. Muy cerca del candidato Petro, quien logró 4.848.511 de sufragios (25,09 %).

Fajardo, rodeado de su fórmula vicepresidencial Claudia López; el senador Jorge Robledo; y el senador electo Antanas Mockus; aseguró que la Coalición Colombia seguirá activa, y que los primeros retos estarán en el 2019, con las elecciones regionales.

Además, el excandidato recalcó que el próximo gobierno se debe interesar en avanzar en materias como la paz, la protección de los recursos naturales, la educación y la cultura.

"No queremos más violencia, no podemos reversar, no podemos permitir que la violencia vuelva a hacer parte de nuestras vidas. Debemos aprender a ser diferentes sin ser enemigos", dijo.

Señaló también que no se debe "descansar ni un minuto" en la lucha contra la corrupción. Y recordó la Consulta Anticorrupción que está pendiente de debatirse en el Congreso y que lidera su compañera de fórmula, Claudia López.