Reveladores detalles de la banda detrás del bus accidentado en Ecuador

Luego de 16 días desaparecida, Claudia Ximena Orozco, quien figura como la organizadora del trágico viaje a Ecuador que finalizó en vías de ese país con 24 personas muertas y 22 heridas, dio la cara y contó detalles sobre el cargamento de marihuana tipo creepy camuflada en el bus.

Dijo en diálogo con El País que, aunque se enteró de la droga sobre la marcha, es inocente y señaló a dos de los heridos en Ecuador, Germán Gutiérrez y Cristian Andrés Parra, así como a la fallecida Carmelina Idrobo, como miembros de la red de narcotráfico.

¿En qué momento se entera que el bus va cargado de droga?

En San José de Isnos, Huila. Dos días después de haber iniciado el viaje.

¿Cómo se entera de que en el bus hay droga?

Por uno de los conductores, por Cristian Andrés Parra. Estábamos tomando (licor) y él dijo: “yo cargué este bus en Jamundí”.

¿El bus se cargó en Jamundí y no en Cali?

Eso fue lo que me dijo él.

¿En ese momento que hizo?

Nada. Esperé que amaneciera y confronté a Carmelina, la persona que me contactó para ejercer de guía turística en este viaje, y ella me dijo que sí, que el bus iba cargado de droga, pero no especificó qué tipo ni cuánto llevaba.

¿Por qué continuó con el viaje?

Porque me dio miedo. Porque ya me sentía con compromiso con las personas que ya había invitado.

¿Por qué no se devolvió o le comunicó a las autoridades?

Porque llevaba unas personas, que no eran invitadas por mí, pero sí por mi amiga (Martha González). Y porque tenía miedo por mi hijo que vive conmigo y estaba solo en el apartamento y el día del viaje conocí a una persona que fue el que me pagó el primer millón de pesos.

¿Quién es esa persona?

David Santofimio (capturado en el Tolima por ser el presunto capo de una red de narcotráfico).

¿Ese es el presunto capo de la red que está preso en Ibagué?

Sí.

¿Dónde lo conoció?

Lo conocí en Cali. Pero no habló, simplemente me dijo de mi sueldo, que eran dos millones de pesos. Que me daba uno y que cuando llegáramos a Huaquillas (Ecuador) me daba el resto.

Después en la noche del viaje volvió otra vez y me dijo: “necesito que hable con la gente y cancele el viaje, porque otra gente no va a llegar y el bus no puede salir sin el cupo completo”. Sin embargo, unos minutos después uno de los chóferes subió y me dijo que el viaje salía.

Sobre este viaje se han dicho muchas cosas y una de ellas es que a los pasajeros se les dio un recibo de pago para disimular ante las autoridades que era un viaje gratuito...

Eso es cierto. Esos documentos me los pasaron en una carpeta y yo andaba con eso.

¿En cuántos retenes policiales los pararon?

En la frontera se subió la Policía cuando nos bajamos todos a hacer migración. Ellos inspeccionaron todo el bus, pero no encontraron nada.

¿Quién organizó el viaje?

La que me contactó fue Carmelina. Ella ya me había contratado y yo ya había hecho tres viajes antes. Mi misión era ser guía turística.

¿Cómo la conoció?

Por una amiga en común y yo le vendía productos a ella.

¿Cuál fue el argumento para que ella la contratara para esos viajes?

El primer viaje ella me invitó a pasear, fue el año pasado. Fui hasta Bolivia, pero ella no fue, fui con otra amiga. Yo iba como pasajera, pero empezó la gente a enfermarse y yo sé de primeros auxilios y ayudé.

Para el segundo y tercer viaje, Carmelina me dijo que me iba a contratar como guía turística, porque ya conocía la ruta. Yo estaba necesitada y acepté.

¿Cuántas personas iban en promedio a esos viajes?

40 personas.

Usted dice que la contrataron y su papel era guía turística, pero es su firma la que aparece en el contrato con la empresa del bus por $9 millones para hacer este recorrido...

Carmelina me dijo que había que hacer parecer legal que yo era la coordinadora del viaje, entonces debía firmar, y eso hice yo.

¿De dónde sacó los nueve millones de pesos para contratar el bus?

Yo no los saqué, porque no pagué nada, solo firmé.

¿Por qué en el contrato la ruta comienza en Neiva y no en Cali?

No sé. Yo firmé en Cali y lo que pasó fue que según Carmelina se había pasado la fecha de vencimiento y tenían que imprimir un nuevo contrato y volver a firmar, pero hasta ahora que usted me lo dice tengo conocimiento que la ruta del contrato arrancaba en Neiva.

El viaje se desvío a San José de Isnos, Huila, ¿usted conocía de ese desvío?

No, para mí íbamos como siempre como las tres rutas anteriores derecho por Popayán - Pasto – Ipiales y Rumichacha. Esta vez fue diferente.

¿Tanto el desvío como la gratuidad del viaje no le parecía sospechoso?

Pregunté y Carmelina me dijo que era lavado de dinero de un político. Yo le pedí que me explicara y me dijo que era para justificar gastos.

¿Qué papel jugaba Martha González en este viaje?

Ninguno. Simplemente yo le comenté del viaje y ella me ayudó a buscar alguna gente para el paseo, pero ella es mi amiga y le pido perdón porque ella es inocente de cualquier cosa.

Ella está capturada en Ecuador junto a tres sobrevivientes de este accidente, entre ellos Germán Gutiérrez, de quien se cree hace parte de la red, pero a través de su abogado le dijo a El País que usted era la principal sospechosa del cargamento de droga...

Esas son mentiras. Él dijo que me conoció en una discoteca y yo lo invité al viaje, pero yo lo conocí en el bus cuando se subió con la señora Carmelina.

¿Quiénes cree que sabían del cargamento de droga en el bus?

Carmelina, Germán y el conductor (Cristian Parra). No creo que nadie más supiera. Todas las personas eran inocentes.

¿En el momento en que usted se entera de la droga no se le ocurrió decirles a los pasajeros?

Yo les sugerí en varias ocasiones que el que se quisiera devolver se le daba el pasaje de vuelta, pero todos estaban contentos en el paseo.

¿Cuando usted se entera de la droga no le dio miedo?

Me dio miedo con mi hijo y por las personas.

¿Por qué le da miedo con las personas?

Porque yo antes no había conocido a nadie y en esta ocasión conocí a ese señor David (Santofimio) ahí afuera de mi casa.

¿En el viaje, el bus iba custodiando por un vehículo particular?

Eso es cierto.

¿Quién iba en el carro particular?

Sé que en el Spark GT blanco iba David Santofimio.

¿Eso quiere decir que había más carros custodiando el vehículo?

Me dijeron que eran dos. En Isnos vi al otro, pero no alcancé a ver quién iba en él.

¿En el trayecto usted volvió a hablar con David Santofimio?

No, lo vi en Isnos, cuando yo salía de un restaurante con el grupo y él estaba en el restaurante de enseguida y solo me saludó con la cabeza.

¿Los otros viajes los hicieron en el mismo bus?

Nunca viajé en el mismo bus, ni con los mismos conductores. Siempre era diferente personal. Este también era el primer viaje en que estaba Carmelina.

¿Cuál era la instrucción si era requerida por las autoridades?

Siempre me dijeron que en caso tal de que nos parara la Policía: “usted y los pasajeros no tienen nada que ver, que pongan la cara los conductores”.

A pesar de que las capturas de esta red fueron en Ibagué, ¿usted cree que ellos operan desde Cali?

Puede ser.

Dos días después del accidente envió un audio donde dijo: “No obligué a nadie y todo el mundo era suficientemente grande para decidir. No soy responsable de nada”. ¿Por qué ahora cambia el discurso?

Me dicen que a mi hijo lo echaron de la universidad por mi culpa. Entonces fue una reacción con rabia. Pero ahora pido perdón a los familiares de los fallecidos y víctimas.

¿Cuál era el destino final de la droga?

No sé. Asumo que el bus llegaba hasta Huaquillas, Ecuador.

¿Es el mismo destino a donde llegaron los tres anteriores?

Sí.

¿O sea que los anteriores también iban cargados de droga?

Eso no lo sé

¿En el hospital quién la recoge?

Un familiar

¿De dónde salió el familiar?

De acá de Cali, salió en un carro particular.

Llegó muy rápido teniendo en cuenta que de Cali a Quito hay 14 horas y a usted le dieron de alta el miércoles, pocas horas después del accidente...

Él llegó dos días después del accidente.

¿Quién es el familiar?

Es mi yerno.

¿Dónde estaba usted todo este tiempo?

Apenas salí viajé a Colombia y estaba donde una amiga que me dio posada. No he ido a mi casa todavía.

Sobre Claudia

¿A qué se dedicaba antes de ejercer como guía turística?

Vendía comidas, tamales, postres, muchas cosas. Vendía también productos de belleza.

¿Usted había traficado con drogas antes?

Nunca. Eso es falso, no hago parte de ninguna red. De pronto si la gente dice que soy culpable por las víctimas inocentes que fueron, lo acepto, me equivoqué. Me llevé personas inocentes y estoy muy arrepentida por eso. Pido perdón.