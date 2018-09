"Riesgo en Hidroituango es bajo, en diciembre habrá recuperación del proyecto"

En el marco del debate de control político citado por la Cámara de Representantes sobre la crisis de Hidroituango, el gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Londoño De la Cuesta, aseguró que el riesgo de que la presa del proyecto se rompa y afecte a los municipios aguas abajo del río Cauca, es muy bajo.

"Si había un riesgo de sobrepaso del embalse por encima de la presa durante el mes de mayo, ya hoy, en el mes de septiembre, ese riesgo es centesimal, es muy bajito, casi despreciable por el nivel de altura que hemos logrado en la presa. Para el mes de diciembre nuestra expectativa es poder decirle al país: nuestra presa está en condiciones de seguridad para largo plazo. Va a ser estable para los próximos 100 años. Las comunidades aguas abajo pueden estar tranquilas en este momento" dijo Londoño.

En relación al riesgo de que los túneles que se destaponen espontáneamente y provoquen crisis como la que ocurrió el 12 de mayo con el proyecto y que provocó la evacuación a miles de personas en varios municipios del departamento de Antioquia, el gerente de EPM, señaló que el túnel derecho, donde había mayor riesgo, está siendo inyectado con concreto y que espera que a final del año, puedan comunicarle al país a final de año, que este riesgo desapareció.

En cuanto al cierre de la casa de máquinas, por donde está saliendo el agua del proyecto, Londoño indicó que deben esperar a que el invierno de diciembre suba el caudal para poder empezar la recuperación de la misma.

"Si desarrollar, construir casa de máquinas duro 3 años, Estamos asumiendo que nos va a tomar los mismos 3 años recuperarla. Trabajaremos con la hipótesis de trabajar normal en 2021. El proyecto se retrasará tres años para producir energía", añadió el gerente de EPM.

En cuanto al argumento de que hay responsabilidad política y humana detrás de la crisis que se desató en Hidroituago, el gerente de la compañía señaló que en este momento es prematuro responsabilizar a alguien y añadió que se están haciendo todo tipo de estudios para determinar estos hechos.

En este sentido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que comparte que se hagan este tipo de debates, pero añadió que estos deben hacerse sin tergiversar los hechos.

"Hay que hablar sobre la verdad, no tergiversar la verdad sobre una empresa que le ha servido al país. En ese sentido quiero decir que Medellín ha logrado avanzar gracias a EPM. Es una empresa de 63 años que solo ha traído progreso", dijo el alcalde.

En cuanto a la acusación de algunas personalidades en las que se relacionaban muertes de líderes con la ejecución del proyecto, Gutiérrez indicó que eso es un despropósito.

"Yo no puedo dejar que se relacione lo que tristemente ha ocurrido con un proyecto como Hidroituango. Yo les pido encarecidamente que digamos la verdad en los debates, en público y en privado. Por eso digo que muchos de los que piden la verdad hoy mienten sistemáticamente", agregó el mandatario.

El representante de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, indicó que en lo ocurrido con el proyecto no hubieron fallas geológicas, sino humanas y pidió el retiro de la junta directiva de EPM.

"Aquí no hubo fallas geológicas. Aquí no hubo problemas de la naturaleza. Aquí hubo malas decisiones. Por eso los contratistas, Integral, Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa, las aseguradoras, la junta directiva de EPM, los alcaldes y gobernadores implicados tienen que responder. Aquí no vamos a decir que nos lavamos las manos. Si queremos salvar EPM hay que cambiar esa junta directiva y al gerente, Jorge Londoño de la Cuesta", dijo el representante.

Por su parte, Gabriel Santos, del Centro Democrático, dijo que se acusó al proyecto de Hidroituango de ofrecer coimas, pero que es un hecho que no está probado.

"Se han hecho una cantidad de conjeturas a personas con una hoja de vida envidiable, que han pasado por las mejores empresas del país. Eso es repudiable. No se les puede acusar de tinterillos", indicó Santos.

Durante el debate de control político, los representantes David Racero, María José Pizarro y León Fredy Muñoz denunciaron responsabilidad del factor humano en la pasada crisis de la hidroeléctrica.

“Queremos mostrar, evidenciar que la crisis de Hidroituango no obedeció a factores naturales como nos lo han hecho creer, por el contrario, la crisis obedeció a una sucesión de decisiones humanas, decisiones premeditadas, calculadas, que vienen desde el proceso de prefabricación de la obra”, dijo David Racero.

El representante también agregó que en la investigación que hicieron pudieron darse cuenta que hay una “coptación” de EPM por integrantes del grupo empresarial antioqueño, quienes están dentro de la junta directiva de la misma, pero con intereses particulares sobre los ejecutores del proyecto.

De acuerdo con los representantes, con la crisis de Hidroituango los perdedores terminaron siendo la población y EPM. ¿A quién beneficia esta venta? ¿A quién beneficia los 11.4 billones que cuesta el proyecto? ¿Cuáles son los contratistas que están detrás de esto? fueron las inquietudes de los congresistas en el debate.

Por su parte, María José Pizarro, señaló que el Estado colombiano no ha adoptado ninguna medida efectiva para reparar a las víctimas y ni siquiera para que el proyecto se desarrollara con unos niveles de participación óptimos.

De acuerdo con Pizarro, solo el 1 % de la población afectada conocía sobre el proyecto y alrededor de siete territorios no fueron comunicados al respecto. Así mismo, agregó que se han presentado una serie de violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica en la región.