Salida de Cambio Radical del Gobierno se definirá antes del viernes

La eventual salida de Cambio Radical de la unidad nacional, que implicaría que el vargismo se vaya de los cargos públicos que ostenta en la actualidad, sigue siendo por el momento una incertidumbre, de la cual se habla desde los supuestos que se dieron en una reunión en la que el presidente Juan Manuel Santos así lo habría expresado.

Aunque se han dado muchas voces en ese sentido, lo cierto es que ni desde la Casa de Nariño ni desde el propio partido hay una declaración formal que ni se expulse ni se salga.

El senador Germán Varón, considerado como el congresista que es la voz principal del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el Congreso, sostuvo, tras la nueva discusión de la ley de la JEP, que “con respecto a la afirmación del presidente nosotros respetamos sus facultades, yo por lo menos así lo asumo, yo ya estoy por fuera de esa unidad y el presidente tiene una potestad que acatamos”.

Una fuente del alto gobierno confirmó, como dijo Varón, que esa decisión se podría tomar antes de finalizar la semana, pero no se atrevió a decir si la salida de la unidad implique dejar los cargos burocráticos. “Muy seguramente podría ser el viernes”, sostuvo el funcionario.

El congresista Varón insistió en que “como persona siento que si no estoy en una condición en la que el presidente considera como ida mi presencia, pues no estaré en la unidad nacional”.

Y precisó que “las consecuencia de quienes están en los ministerios a nombre de Cambio Radical es un tema que deberán definir en los próximos días. La consecuencia es obvia, si no estamos esa circunstancia no puede seguir acompañando a quienes están en el gobierno. Si el presidente considera que mis afirmaciones me excluyen de la unidad nacional lo acepto, es la potestad del presidente”.