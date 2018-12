Sancionan con 25 años sin licencia a conductor de Uber

La historia de Juan Carlos Rendón, de 54 años, residente en Medellín, tiene en jaque a más de un conductor de Uber y de otras aplicaciones tecnológicas a través de las cuales prestan el servicio de transporte público. Su licencia fue suspendida por ofertar el traslado de pasajeros mediante esta plataforma.

A Rendón, la Secretaría de Movilidad de Medellín, le aplicó un castigo como si hubiese sido sorprendido manejando en estado de embriaguez o hubiera atropellado a alguien.

Con tal penalidad, Rendón recuperaría la licencia cuando tenga 79 años de edad, situación que según él atenta contra su derecho al trabajo por ser esta su principal herramienta para ganar el sustento diario de su familia.

“Es una pena excesiva; además el procedimiento no fue legal, me están cobrando una diferencia que tuve con el agente que me hizo el comparendo”, expresó Rendón.

La Secretaría de Movilidad de Medellín soportó la sanción en que Juan Carlos Rendón es reincidente en transportar pasajeros a través de la plataforma de Uber, considerada ilegal en el país.

La primera penalidad le fue impuesta en julio de 2017; en esa oportunidad la licencia se la suspendieron por seis meses y le ordenaron pagar una multa que con los intereses, a la fecha, asciende a un millón de pesos. En ese momento manejaba un carro distinto al que conducía el 6 de agosto, de ese mismo año, cuando recibió la segunda sanción. Esta vez fue sorprendido transportando unos pasajeros a un centro comercial.

Ambos carros fueron inmovilizados y entregados a los pocos días a su propietario, un familiar de Rendón. Sin embargó él quedó vinculado a un proceso administrativo que culminó con la resolución 7006 de 2018 que ordena la suspensión de su licencia de conducir por 25 años. La sanción toma como base la circular del Ministerio de Transporte que específica que quienes utilicen su carro particular como vehículo de servicio público podrán perder su licencia.

Juan Carlos Rendón manifestó que prepara una demanda contra el agente de tránsito que le hizo el procedimiento sancionatorio y contra la plataforma Uber, que según él lo abandonó durante el proceso administrativo, pese a tener dos años trabajando con ella.