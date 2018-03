Santos afirmó que espera que el Eln respete el cese al fuego en elecciones

Durante la instalación de la Misión de Observación Electoral Internacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que espera que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reflexione y tome el ejemplo de las FARC, que ahora está haciendo política.

"Espero que reflexione y entienda que ese es el camino, como lo hizo las FARC", dijo Santos al reclamar del ELN una reflexión de su parte y entender que el único camino válido es la paz.

El presidente agregó que también espera que el ELN respete el cese al fuego que decretó para la jornada electoral del próximo domingo 11 de marzo. "Esperamos que lo respeten y si es así, tendremos las elecciones más pacíficas en nuestra historia reciente", añadió.

En relación a las FARC, el mandatario señaló que es comprensible que el precandidato presidencial de ese partido se retirara debido a su estado de salud y destacó que continúen con sus aspiraciones a Congreso.

"Qué bueno verlos haciendo política, diciendo que no tienen garantías, pero no empuñando un fusil. De eso se trataba el proceso de paz. Cambiar las balas por votos. Ahora hacen política como cualquier otro partido y protestan como cualquier otro partido y eso es maravilloso. A algunos no les gusta, pero los que queremos una democracia incluyente sí nos gusta. Nos parece que es lo normal, lo correcto", señaló Santos.

El presidente también negó que este interviniendo en política y aclaró que la reunión que sostuvo este jueves con miembros de diferentes partidos fue para definir agenda legislativa y no para direccionar las votaciones presidenciales como se está rumorando.

"No más ayer hice una reunión totalmente normal para poder ambientar la aprobación de unos proyectos de ley que tenemos que presentar en el Congreso, que reanuda sus trabajos la semana entrante, entonces diferentes sectores, protestaron y dijeron que estábamos haciendo algún tipo de intervención en política. En fin eso es normal en cualquier época preelectoral porque las sensibilidades van surgiendo alrededor de estos comicios", indicó el mandatario.

El presidente agregó que por primera vez en mucho tiempo, Colombia va a tener unas elecciones en paz. "Queremos que sean las más transparentes porque en las elecciones pasadas las preocupaciones eran dónde se iba a poder votar ya que las Farc tenía dominados los territorios.

"Se ha reducido en 75% de riesgo electoral en comparación a las elecciones de hace 4 años" añadió.

Por su parte, Kevin Casas, jefe de la Misión de Observación de la OEA, dijo que el proceso electoral en Colombia lo ve con optimismo . "Este es un debate que debe conducirse con sensatez y hago un llamado a erradicar la violencia del debate político", añadió.

La Misión de Observación Internacional está integrada por 108 delegados de la Unión Europea, el Parlamento Andino, la Unión Iberoamericana de Autoridades Electorales, el Parlamento de Mercosur, Unasur, y la OEA.