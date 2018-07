Santos asegura que continúan acercamientos para firmar cese al fuego con Eln

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el marco del primer Encuentro Nacional de Consejeros de Paz, aseguró que las delegaciones de paz del Gobierno y el ELN en La Habana (Cuba) están ultimando detalles para intentar firmar un cese al fuego bilateral.

"En este momento, estamos hablando sobre la posibilidad de firmar un cese al fuego y un acuerdo marco con el ELN. Voy a trabajar, hasta el último día de mi Gobierno, me quedan poquitos, para entregarle al próximo gobierno un proceso con el ELN, ojalá con un cese al fuego y con una acuerdo marco. Si eso no se logra, de todas formas entregamos un proceso en marcha con unas bases muy sólidas", dijo Santos y añadió que antes de llegar al auditorio habló con el jefe del equipo negociador del Gobierno, Gustavo Bell, y le pidió insistir en algunos puntos específicos en la negociación, necesarios para llegar a un acuerdo con esa guerrilla. "Soy optimista nato, espero con la ayuda de Dios, que podamos firmar", añadió.

Por otro lado, el presidente manifestó que la implementación de la paz con las FARC va por buen camino y que así lo demuestra el informe que presenta en unas horas la Misión de Verificación de la ONU.

"Sabemos que el Gobierno que entra ha sido escéptico sobre este proceso pero en la medida en que van los vientos llevándose esa neblina, producto de la polarización y las mentiras, la paz y la verdad comienzan a verse, el gobierno y el presidente electo (Iván Duque) han variado su posición. Primero dijeron que iban a hacer trizas los acuerdos, luego que no, que iban a hacer cambios", sostuvo el mandatario.

Santos agregó que esa evolución de las posiciones es normal, debido a que son posiciones adoptadas en campaña, pero que en realidad no se pueden cambiar los acuerdos de manera unilateral porque son parte de la palabra empeñada por el Estado colombiano.

"No hay posibilidad de sentarse a que se impongan cambios unilaterales. Los jueces no pueden tomar decisiones que vayan en contra de los acuerdos, legalmente no se puede. Estos dos artículos quieren imponer un cambio de forma unilateral, son abiertamente inconstitucionales. Yo les puedo asegurar que esos artículos se van a caer porque no se pueden cambiar los acuerdos unilateralmente", señaló el presidente.