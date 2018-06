Santos: Decisión sobre la JEP no puede servir para medir fuerzas políticas

En el marco la instalación de la Sexta Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas que se cumple en Cartagena, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, volvió a hacer un llamado al Congreso para que no aplace la aprobación del proyecto de ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz (JEP).

“Si por cuestiones de medición de fuerzas políticas se quiere posponer esa decisión, yo les diría a los señores senadores que por favor jueguen en otro escenario a las contiendas, y a las mediciones de fuerzas políticas, pero la paz debe estar por encima de cualquier partido y de cualquier controversia política”, dijo Santos y agregó que no hay excusa para no votar hoy en la última sesión ordinaria del Congreso la aprobación de este proyecto de ley.

“No hay excusa para no tomar esa decisión, posponer esa sesión con el pretexto o como se argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto bueno a una ley estatutaria sobre este tema, no es valido porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional”, dijo el primer mandatario.

Por este motivo, el presidente le pidió al Congreso cumplirle a la comunidad internacional, a las víctimas y con la palabra empeñada del Estado colombiano. También recordó que la JEP tiene el objetivo de no permitir la impunidad de los delitos cometidos durante los más de 50 años de guerra.

“Quiero hacerle un llamado nuevamente al Congreso de la República para que apruebe ese procedimiento, apruebe esa ley, para que la Justicia Especial de Paz pueda operar normalmente y rápidamente, para que podamos seguir construyendo esa paz estable y duradera”, agregó el presidente.

Este lunes, la bancada uribista, en cabeza de los senadores Ernesto Macías y Alfredo Rangel, presentó la proposición para que el trámite se suspendiera, y la semana pasada, el presidente Santos insistió en la necesidad de votar el proyecto por la importancia que tiene para seguir consolidando la paz.