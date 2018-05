Santos dice que negociación con las Farc era una opción posible para la paz

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reivindica los acuerdos de paz que su Gobierno firmó con la guerrilla de las FARC como la única solución posible, pese a ser duramente criticado por la oposición, que lo acusa de proporcionar impunidad a los violentos.

"La paz siempre tiene un precio, pero en nuestro caso es muy pequeño en comparación con los beneficios", afirma el presidente de Colombia en una entrevista con el diario español El Mundo.



El mandatario colombiano reconoce que "el precio" es la llamada Justicia transicional, que suaviza las penas y reduce las exigencias para evitar la cárcel de los guerrilleros acusados de crímenes, pero insiste en que "no habrá impunidad".



"La dificultad de estos procesos es saber dónde trazar la línea entre justicia y paz. Unos quieren más justicia, otros quieren más paz", reflexiona Santos.



Ante la pregunta de si no había otra solución que negociar, Santos, que fue ministro de Defensa y combatió a la guerrilla con las armas, afirma que "no era posible derrotar a las FARC. Aniquilarlas de la faz de la tierra".



"La opción de exterminar hasta el último guerrillero -que es lo que algunos hubieran querido- era imposible. Militarmente absurdo", concluye.



El presidente colombiano, en la recta final de su mandato, insiste en que las víctimas, en su mayoría "han apoyado el proceso" de paz.



El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016 unos acuerdos de paz después de más de cincuenta años de violencia, que fueron rechazados en referéndum por un estrecho margen, por lo que fueron revisados y firmados de nuevo.



El próximo mes de agosto Colombia tendrá elecciones presidenciales y el candidato Iván Duque, que las encuestas dan como ganador, ha mostrado su disconformidad con los acuerdos de paz.



No obstante, Santos considera que el próximo presidente "tendrá que seguir cumpliendo los acuerdos". "Hemos fijado un plazo de quince años para esta tarea y ningún presidente podrá rehuirla".



Respecto a las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Venezuela, el presidente colombiano afirma que "no son legítimas" y que no las reconoce