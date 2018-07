Santos espera lograr un cese al fuego con ELN antes de terminar su mandato

A pocas semanas de terminar su mandato de ocho años, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, continúa con su meta de lograr un cese al fuego con el Ejército Nacional de Liberación (ELN) para que su sucesor, Iván Duque, tenga las bases para seguir con la negociación con ese grupo subversivo.

En medio del discurso en la instalación del Congreso, el mandatario afirmó que el equipo de negociadores del Gobierno que está en La Habana (Cuba) intenta consolidar un cese el fuego "verificable y real" en un acuerdo marco sobre los temas de la agenda.

"Estamos tratando de apagar el incendio que todavía tiene pequeña llamas. Hemos venido negociando con el ELN haber si podemos dejarle al próximo gobierno un cese al fuego y un acuerdo marco en la agenda.

El cese al fuego no le quedan sino dos puntos que para mi son líneas rojas", afirmó el jefe del Estado colombiano, quien además señaló que esas líneas radican en el no secuestro y la operación de las Fuerzas Militares en el territorio nacional.

"Yo he dicho siempre que si la guerrilla no acepta esas condiciones no se dará el cese al fuego. No permitiré un pacto donde se secuestre o donde haya opresión a nuestras Fuerzas Armadas, ellas no tienen que pedirle permiso a nadie para cumplir con su mandato constitucional", dijo Santos.

Finalmente, el mandatario manifestó que la próxima semana será clave para ajustar algunos aspectos de la negociación con la guerrilla del ELN, con miras a dar una buena noticia a los colombianos antes del 7 de Agosto.