Santos les reitera a las fuerzas armadas que les cumplió con la JEP

El presidente Juan Manuel Santos habló en la mañana de este viernes con 150 generales de todas las Fuerzas Armadas junto a la Policía en el Teatro Patria en Bogotá. Allí el tema central fue la Jurisdicción Especial para la Paz.

Lo que se hizo fue explicar nuevamente los alcances de la Jurisdicción Especial que ya fue aprobada por el Congreso de la República y que entrará a la revisión por parte de la Corte Constitucional.

El comandante General de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, la explicó: “Y esta Justicia Especial para la Paz, conocerá de los delitos constitutivos de graves infracciones a los Derechos Humanos y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

El Presidente hizo lo mismo pero enfatizando en que él cumplió con su palabra de mantenerlos informados e incluirlos en el proceso, por lo que estuvieron en la mesa de negociación el General en retiro Óscar Naranjo y el General en retiro Jorge Enrique Mora.

“Les dije a los Comandantes: ustedes desde el principio van a estar totalmente informados del estado de esta negociación, por eso ustedes estarán informados de todo lo que vamos a hacer, las dudas que tengamos y las decisiones que tomemos, y así fue desde el primer momento”, les dijo el jefe e Estado.

Afirmó que el tratamiento dentro de la jurisdicción es similar pero diferenciado “porque no podemos equiparar a las Fuerzas Armadas dueñas de la legitimidad con la acción de una guerrilla totalmente por fuera de la Ley”.

Y reiteró: “Siempre les dije, no se preocupen, yo no voy a permitir que se repita y que cualquier tratamiento va a ser similar y diferenciado y ese tratamiento no va a ser negociado con las FARC; yo les dije no se preocupen, yo me hago inmolar antes de incumplir en este frente”.