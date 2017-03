Santos se va en contra de la oposición destructiva y destaca visita del Papa

El presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras estuvieron en Corrales Boyacá para entregar el tramo vial Sogamoso –Tasco y desde allí, habló de la visita del Papa Francisco a Colombia y de la oposición.

Sobre la última, resaltó que es bienvenida la que es constructiva pero no la que tiene el fin de dañar: "Esa oposición destructiva, que lo único que quiere hacer es acabar con todo, sembrar miedo, sembrar miseria para después tratar construir sobre las cenizas, esa oposición es muy mala para cualquier país”.

Santos también reiteró su mensaje sobre cuidar la paz y lo que se ha construido hasta el momento, porque dijo, hay gente que quiere desviar el camino del esfuerzo que se ha hecho.

“Hay muchos que quieren que la paz no prospere por diferentes razones. Uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre que la paz es mala?... Pero hay gente que piensa que la paz no les conviene, o por razones políticas, o porque son traficantes de armas, o porque invadieron predios a punta de fusiles y saben que se los van a quitar, o porque no quieren que se conozca la verdad”, dijo.

Y aprovechó, para decir que esos "críticos destructivos se quedaron con los crespos hechos" ante la noticia de que la firma Fitch Ratings subió la calificación del país de negativa a estable sobre la perspectiva económica.

“Ayer, tal vez el juez más implacable que puede tener un país, (...) le subió la calificación a Colombia. (...) Es decir, y como ellos mismos lo dijeron, es un reconocimiento a las políticas adecuadas que están sembrando la semilla para un crecimiento sostenido permanente y alto que va generar más empleo y más prosperidad”.

El presidente también resaltó la visita del Papa, el honor de que venga exclusivamente al país y la importancia del mensaje que dará sobre la unión alrededor de la paz.

“Agradezco enormemente que el Papa haya decidido venir a Colombia a decirnos a todos -a todos porque él no está haciendo ninguna distinción-, que tenemos que unirnos, reconciliarnos, dejar atrás los odios, el resentimiento, la sed de venganza para que podamos construir”, dijo el presidente Santos.