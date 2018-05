Santrich insinúa que seguirá en huelga de hambre

En una carta de respuesta a Álvaro Leyva Durán e Iván Cepeda, el líder de las Farc, Zeuxis Hernández, también conocido como ‘Jesús Sántrich’, deja entrever que no levantará la huelga de hambre que adelanta desde el pasado 9 de abril, luego de haber sido capturado por las autoridades por presuntamente estar relacionado con delitos de narcotráfico.

“Agradezco su preocupación por mi salud, que ahora sería lo de menos, como su reconocimiento en lo que respecta a la construcción del acuerdo; a lo que tuve que ver con ello. Sé que el proceso está en crisis y que ahora más que nunca hay que convocar soluciones, ante todo las que ustedes reconocen como soluciones de justicia social que están por encima de cualquier condición”, dice Sántrich en la carta.

Santrich, habla de la “falta de grandeza del Estado” en relación a la responsabilidad que tiene de cumplir los acuerdos de paz de La Habana. “Que falta de grandeza y de autocrítica respecto a la responsabilidad que le corresponde al Estado en la tragedia que significó y significa esta guerra de más de medio siglo. Y por la misma vía siguen los constructos normativos y mediáticos en los que los malos no son también los insurgentes, sino únicamente ellos”.

Sántrich afirmó que pese a su situación, sigue creyendo en la capacidad que se tiene para cambiar el mundo de manera positiva inspirada en el principio de la esperanza. “Creo totalmente en que podemos confiar en la condición humana poniendo a un lado esa idea de que el hombre es lobo del propio hombre, y que así muchas veces sintamos como Bolívar que hemos arado en el mar y predicado en el desierto, no podemos dejar de soñar en que es posible construir nuevos estadios de organización social en libertad”, agregó.

“He recibido y me han leído sin prisa la carta que me envían con fecha de 7 de mayo, la cual agradezco por su deferencia y alta carga de preocupación por los destinos de nuestro sufrido país. Debo decir que ustedes me dejan casi sin palabras frente a tanto argumento que reclama seguir adelante, pese a todas las adversidades, en la defensa del Acuerdo de La Habana y en la búsqueda de la reconciliación”, les responde Sántrich a Leyva y Cepeda.

Uno de los mensajes más contundentes de Sántrich en el texto afirma que “Stephen Hawking y el Papa Francisco pensarían que de nada vale la vida sino dejamos así sea una pequeña huella de dignidad que perdure”.