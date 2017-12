'Santrich' llamó "cretino" a periodista que le preguntó por abortos en las Farc

El exjefe guerrillero Seusis Pausivas Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, llamó el pasado sábado “crétino” a un periodista de Noticias RCN luego de que este le preguntara por los abortos en las Farc.

El episodio ocurrió durante una entrevista que varios medios realizaban a Bairon Yepes, candidato a la Cámara por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. A Yepes se le preguntó por los abortos forzados que habría ordenado a mujeres guerrilleras en la selva, tema que ha estado en el ojo del huracán estas semanas.

El ahora candidato a la Cámara respondió: “Hay que conocer la historia del conflicto. La guerra produjo hechos que no debieron ocurrir. Sin embargo, en nuestra organización todos los combatientes, cuando ingresamos, sabíamos que debíamos cumplir con unas normas, con unos reglamentos”.

Y agregó: “Todos éramos conscientes de que debíamos acatar y respetar estas normas. Sin embargo, las decisiones y hechos que se produjeron en el conflicto y que ameriten ser investigados, acudiremos a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Y al escuchar su respuesta el periodista contrapreguntó: “Es decir, ¿ustedes reconocen eso, que en en efecto eso sucedió?”. En ese momento, interrumpió “Jesús Santrich”.

“Esto no es juzgado. No, señor. Así no es la cosa. Estamos en un proceso de paz y no en una situación de conflicto, así que párenle”, le contestó al periodista que insistió con la pregunta. “Eso es ser cretino. Sea serio. Vamos a luchar por la paz y el único partido que ha decidió ir la JEP es la Farc, porque partidos como el Liberal y Conservador han dado una sola misa en medio siglo de conflicto y cuantas víctimas han dejado; eso es lo que se deben cuestionar”, finalizó Santrich.

Cabe señalar, que en el mes de febrero de 2016, Noticias RCN publicó un testimonio de una desmovilizada que aseguró que ‘Yepes’, la obligó a abortar con 8 meses de embarazo.

El insulto de ‘Santrich’ es una violación: Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado para rechazar el insulto de Santrich.

“El insulto de ‘Santrich’ al periodista es una violación al deber que tienen los políticos de ser tolerantes a la crítica. Esto se traduce en expresar los desacuerdos que tengan con la prensa de una manera favorable a la libertad de expresión”.

“Las declaraciones de ‘Santrich’ envían un mensaje amedrentador a otros periodistas para que se abstengan de hacer preguntas sobre la idoneidad de los candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para ocupar cargos de elección popular”, afirmó la Flip.