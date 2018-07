Se acaba el plazo para posesión de Santrich

Seixis Paucis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, estampó su juramento como congresista en una carta que firmó desde la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido mientras se soluciona su caso de extradición a los Estados Unidos por, presuntamente, haber conspirado para exportar cocaína.

“Hago manifestación expresa de que mi voluntad es aceptar la curul designada por el Consejo Nacional Electoral (...) En ese sentido, me permito presentar juramento, yo, Seuxis Paucias Hernández Solarte , invocando la protección de Dios, juro ante esta corporación sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo”, expresó en la misiva dirigida a Alejandro Chacón Camargo, presidente de la Cámara de Representantes.

Esta fue la medida, prácticamente desesperada, del exguerrillero, quien ve que está a punto de cumplirse el plazo para posesionarse como congresista, y no ha obtenido el permiso para salir de prisión y dirigirse al capitolio a dar juramento.

Sin embargo, para Chacón, la carta lo único que muestra es la voluntad de Santrich de posesionarse, pero la ley es clara: Esto debe hacerse frente al presidente de la Cámara en los ocho días siguientes a la posesión colectiva ocurrida el 20 de julio pasado y eso no ha ocurrido. Ese plazo se cumple hoy. El sustento es, según el presidente de la Cámara, en la Ley Quinta que está por encima de todas las leyes.

Santrich ha hecho todo para poder posesionarse. Pidió por escrito autorización a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Fiscalía General de la Nación y hasta instauró una tutela, pero siempre recibió una respuesta negativa.

Es verdad que no está inhabilitado para posesionarse, porque como explicó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, no está condenado por ningún delito. El problema es que no puede posesionarse desde La Picota.

La defensa de Santrich argumenta que se le están violando sus derechos políticos, y si hoy no toma posesión se habrá vencido el plazo constitucional para hacerlo.

El congresista Alejandro Chacón explicó que si no se posesiona iniciará el proceso de pérdida de la investidura y las Farc tendrían que decir cuál de los miembros de las listas que presentaron a la Cámara de Representantes ocupará la curul.

Olga Patricia Rendón Marulanda