Se cierran las urnas e inicia el preconteo presidencial

A las cuatro de la tarde cerraron las 96.724 mesas y 11.233 puestos de votación dispuestos en todo el país para que los colombianos, en segunda vuelta electoral, eligieran entre el economista Gustavo Petro y el abogado Iván Duque al nuevo presidente de la República, quien sucederá a Juan Manuel Santos desde el próximo 7 de agosto.

A esta hora avanza el preconteo de los votos en todas las mesas del país y, según ha dicho la Registraduría Nacional del Estado Civil, en menos de dos horas los colombianos conocerán el nombre del nuevo presidente del país.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la jornada se desarrolló sin graves contratiempos en todo el país, que además contó con buenas condiciones climáticas en la mayoría del territorio nacional, lo que les permitió a millones de colombianos acudir sin problemas a las urnas.

"No ha habido ninguna novedad. Esas son muy buenas noticias. Las elecciones están transcurriendo sin ningún tipo de problema, con una afluencia importante, no ha habido incidentes, no ha habido ningún tipo de problemas de seguridad", informó durante el día el presidente Juan Manuel Santos.

En esta ocasión, al igual que en la primera vuelta presidencial, estaban habilitados para votar 36.227.267 colombianos, de los cuales 17.502.062 eran hombres y 18.725.205, mujeres. En el exterior, las votaciones iniciaron el pasado lunes con 819.398 colombianos habilitados para participar en la jornada electoral en los 234 puestos de votación dispuestos en el extranjero.

Asimismo, en la logística de la jornada participaron más de 3.800 funcionarios de la Registraduría Nacional y 643.244 jurados de votación. Además, las campañas registraron 108.000 testigos electorales, quienes se han encargado de verificar que el proceso.

En cuanto a los candidatos, estos aguardan los resultados junto a sus familiares y equipos de campaña. Iván Duque estará en el centro empresarial y de convenciones El Cubo de Colsubsidio, donde esperará los resultados y hará la respectiva declaración.

Gustavo Petro, por su parte, estará en el Centro de Convenciones y Eventos Gonzalo Jiménez de Quesada, donde se pronunciará sobre la votación que alcance.