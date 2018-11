"Se debe perdonar para recordar sin que duela tanto": Yolanda Pinto ante la JEP

En audiencia pública y ante la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Yolanda Pinto, viuda del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, entregó su informe en calidad de víctima por el secuestro de su esposo a manos de las Farc en 2002.

Pinto narró y leyó el diario de su esposo, Guillermo Gaviria, para retratar cómo fue el secuestro y la lucha por la libertad. Así mismo, resaltó que durante los años de guerra los colombianos perdieron la dimensión de distinguir todo comportamiento violento y ser aliado de quienes usan la violencia.

“Guillermo tenía toda una vida por delante, era un líder, era una persona que quería entregar todo al servicio de que los colombianos resolviéramos estos odios y estas diferencias sin llegar a matarnos. Así lo escribió en su diario. Aquí estoy sentada con el dolor de haberlo perdido, pero creo que su ejemplo y su legado nos tiene que servir para avanzar, ahora que se abrió la puerta del fin de una guerra que se nos hizo eterna”, expresó Pinto.

La esposa del exgobernador de Antioquia, asesinado durante un fallido intento de rescate en mayo de 2003, recordó cuando fue calumniada por el Gobierno de ese entonces, quien la acusó de enviar medicamentos para la guerrilla.

“Un absurdo operativo de rescate hizo que lo asesinaran por quienes lo tenían secuestrado. Ese es un dolor enorme y aun así me acusaron de un hecho humanitario en el que Guillermo pedía medicamentos y en el que yo hice todo lo posible para que le pudieran llegar

Pinto negó en algún momento tener contacto con algún miembro de las Farc o visitar los campamentos y resaltó que esa imputación fue falsa. “Con Guillermo murieron ocho militares y Gilberto Echeverri. La vida de unos valiosos colombianos se perdió, porque la guerra no distingue nada”, contó la esposa del exgobernador de Antioquia.

Yolanda Pinto, quien fue directora de la Unidad para las Víctimas, expresó que la “crueldad del secuestro” acabó con una parte de su vida, incluso llegando a quitarle “las ganas de vivir”.

“Quiero decirle señores magistrados que yo entiendo a muchos que no han podido sanara la herida que genera el secuestro o el asesinato. Como directora de la Unidad de Victimas pude llegar a tantos lugares de Colombia donde el conflicto fue espantosamente cruel. Pude observar a muchas víctimas que tienen vivo su rencor y odio, algo que es natural. No todos tienen la suerte de sanar rápido, no todos lo pueden hacer, pero tenemos que hacer el esfuerzo por sanar. Se debe perdonar para recordar sin que duela tanto, porque perdonar da tranquilidad para vivir, y quita un peso de las espaldas”, manifestó Pinto en su informe.

Yolanda Pinto contó que fue víctima de la estigmatización tras la muerte de su esposo y resaltó que lo mejor que le puede pasar al país es que la guerra termine. “Yo viví estigmatización. A los dos días de enterrarlo vi una noticia en donde me denunciaban y me encuentro con que yo era la mala. Dure mucho tiempo escondiéndome, a pesar de ser víctima, porque me juzgaban por hacer todo lo imposible por sacar a Guillermo libre del secuestro”, agregó Pinto.

Pinto pidió a los magistrados recorrer el país para escuchar a todas las víctimas, tanto a las que lo son por los grupos armados como las del Estado que “tomo decisiones equivocadas”. De igual forma, a las Farc pidió que fueran sinceras al entregar su verdad y pedir perdón.

“Yo quiero que ellos les pidan perdón sincero a los colombianos, a esas víctimas tan olvidadas de tantos rincones de Colombia. Perdón, después de que reconozcan su responsabilidad en el secuestro y asesinato de mi esposo y de todas las demás personas. A mí me tendrían que decir por qué lo hicieron, qué los motivo, o que daño les hacía Guillermo para eso. Él era más útil vivo que muerto”, dijo Pinto.

Por último, la exdirectora de la Unidad de Víctimas solicitó a los 31 jefes de las Farc que forman parte del partido político someterse a un entrenamiento de no violencia para reincorporarse a la vida civil.

“En el proceso de reincorporación el Gobierno debe buscar entrenadores importantes de no violencia como Bernard Lafayette o Luis Javier Botero, y que las Farc se sometan a esto. No solo es dejar las armas sino entrenarse en una filosofía de vida que les permita dar su compromiso con la vida civil en las mejores condiciones. Así mismo, les pido cumplir el Acuerdo de Paz suscrito con el expresidente Santos y que ahora deberá cumplir el Gobierno Duque”, concluyó.

