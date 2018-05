Se reiniciaron trabajos para alzar la presa: EPM

Una vía alterna fue habilitada en la tarde del jueves, de tal manera que los camiones y volquetas pudieran ingresar, para continuar los trabajos de llenado de la presa de Hidroituango. Así lo indicó Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, quien señaló que “esto es una buena noticia, porque vamos a poder avanzar en el lleno de la presa, si no ocurre una nueva contingencia”.

El 100% del agua que fluía por casa de máquinas se dividió en dos: sigue saliendo un 70% de agua de la casa de máquinas, pero un 30% está saliendo por una galería de tránsito. Esa agua fue la que impidió que por algunas horas se detuvieran los trabajos.

El río, según EPM, ha presentado caudales inferiores a los promedios históricos estimados. “La cantidad de agua que está saliendo por casa de máquinas y la galería está siendo un poquito superior de la cantidad de agua que está llegando al río, por esto, el embalse hoy se redujo en su altura, en unos 8 centímetros”. Además, señalaron que aguas abajo, el cauce del río está regulado: “por Puerto Valdivia están pasando unos 1.800 metros cúbicos por segundo, que es un caudal normal, o bajo, para un periodo de invierno”.

Aunque está dispuesto un sistema de monitoreo que indica la estabilidad de la presa y los riesgos existentes, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, confirmó que en el peor de los escenarios, si se llega a romper la presa, podría generarse una ola de 26 metros, o más, sobre Puerto Valdivia. Por esto, en la tarde de este jueves se llevó a cabo una reunión con los alcaldes de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, para analizar la situación y coordinar meticulosamente un plan de evacuación masivo.

Frente al accidente que padeció un ingeniero que se encontraba en la hidroeléctrica en la noche del miércoles, Jorge Londoño destacó que, tras una cirugía, el proceso de recuperación ha sido positivo.

Próximos trabajos

El gerente de EPM mencionó que se está planeando “hacer un enrocado que lleve el agua hacia abajo y no permita que transite por la vía, y no se deteriore la presa”, según indicó, esto se empezará a trabajar hoy mismo y se espera que esté listo “en los próximos días”.

La carrera contra el tiempo para concluir la construcción de la cresta de la presa sigue en pié, sin embargo, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, destacó que “ante el menor riesgo que corran los héroes que trabajan para llevar a cabo las labores de lleno prioritario, se pararán las obras”.

Ayuda humanitaria

Jorge Londoño destacó que en Valdivia, el acondicionamiento de los albergues y toda la asistencia está avanzando, y se ha reportado que más del 80% de la gente ya está en los albergues, “todos están ubicados con las condiciones mínimas suficientes, pero hemos tenido dificultades con los elementos de aseo”.

La alcaldesa de Tarazá, Gladis Rebeca Miguel, hizo un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para que agilicen las entregas de ayudas. “A los municipios les queda muy difícil enfrentar esta tarea solos. Hemos evacuado muchos habitantes, pero nos faltan todavía más de 3000 personas. Hacemos un llamado porque no tenemos los medios para alojarlos en albergues, no contamos con carpas, cobijas, colchonetas, alimentación y la gente se rehúsa a salir de la zona si no encuentran en donde alojarse”, explicó.

Por su parte, el alcalde del Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, explicó que el municipio tiene activado todos los comités del riesgo desde hace varios días ante la creciente del río Cauca, cuyo incremento de su nivel ha afectado en los últimos años a cerca de 12.000 personas que habitan ocho barrios de la población.

Este jueves el gobernador Luis Pérez, había declarado que se recibirán ayudas humanitarias de forma organizada, ante esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aclaró que aún no hay un comunicado oficial para decir exactamente qué tipo de ayuda se requiere y como se canalizarán. “Siempre son necesarias las carpas, colchones y alimentos no perecederos, pero ya se confirmará la lista y dónde será recibido”.