Secuestran a seis personas en Chocó

Un facción del Clan del Golfo sería, al parecer, la autora del secuestro de seis personas en el corregimiento Patajonal, municipio de Juradó, Chocó, Eso es lo que dicen los pobladores.

El secretario de Gobierno de esa localidad, Jesús Emiro Mena Palacio, confirmó que hasta esta zona rural llegaron varios hombres equipados con armas largas, amordazaron a la comunidad, separaron a los habitantes y se llevaron cinco hombres y una mujer, los internaron en la selva y hasta el momento se desconoce el paradero de los plagiados.

“Hasta donde sabemos ninguna de las personas que se llevaron tenía amenazas. La mayoría son pescadores de la zona que trabajan tranquilamente y hay una líder social que sirve a la gente”, explicó el secretario de Gobierno.

Intentamos conocer la versión del Defensor del Pueblo, Luis Murillo, pero no respondió al llamado, sin embargo, en conversación con Caracol Radio indicó: “en esa zona hay un proceso de reacomodamiento de grupos armados ilegales, el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes están peleando el territorio, y en ese marco se da la supuesta retención de estas cuatro personas”.

En la información obtenida por este diario, se pudo establecer que los nombres de las personas plagiadas son: Yahir Alipio Gonzales Rivera, Nubia Córdoba, Gilmar Campillo, una persona identificada como Andrés que en la comunidad no conocen y no tienen su apellido, y los hermanos Leobaldo y Miguel Córdoba.

No hay información

Con la denuncia de la comunidad, la Fuerza Naval del Pacífico desplegó sus tropas en el territorio para dar con el paradero de los seis secuestrados.

Según el relato oficial, la infantería de marina llegó hasta el corregimiento y habló con los habitantes para recopilar información que llevara a planificar una operación de búsqueda de los seis secuestrados que, de acuerdo con información de los habitantes de Patajonal, se los llevaron a zona selvática limítrofe con Panamá en camiones.

Sin embargo, el informe recibido por el almirante Orlando Romero, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, registró que en la zona no hay presencia de este grupo ilegal. “Allá hay un oficial en el sitio y lo que me reportan es que ya tuvieron contacto con la comunidad y no hay presencia del Clan del Golfo en esa zona”, aseveró Romero.

Ante las versiones del alto mando militar, las comunidades rechazaron lo expresado y uno de los habitantes que pidió reserva del nombre, comentó que fueron intimidados y quien de información puede ser asesinado. “Acá llegaron ayer (jueves) y se metieron esos tipos. Nos dijeron que si hablábamos volvían y nso mataban a todos”

Mena Palacio, secretario de Gobierno de Juradó, dijo que los militares solo estuvieron unos minutos en la población y salieron rápidamente sin hablar con los moradores.