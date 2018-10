Secuestro de Cristo José refleja el drama que se vive en El Catatumbo

No hay abrazo o mensaje que logre tranquilizar a Edwin Contreras, alcalde de El Carmen (Norte de Santander) ni a su familia, tras ajustar seis días del secuestro de su hijo, de apenas cinco años, Cristo José Contreras.

Nadie sabe quién fue, solo que hombres armados y movilizados en una moto fueron hasta el colegio del niño y se lo llevaron. Aunque en El Catatumbo, donde se ubica este municipio, delinquen el Eln, los Pelusos (Epl) y hasta disidentes de las Farc, estos grupos armados aseguraron que no “son responsables” de este atentado contra la libertad.

Esto, según versiones de líderes sociales de la zona, el secuestro de Cristo José es el reflejo de que el conflicto en El Catatumbo sigue ardiendo, pese a que el Ejército y, en general, las Fuerzas Militares, mantienen operativos permanentes en la zona.

El exguerrillero del Eln, Carlos Velandia, suscribe esta versión, con un mensaje que cuestiona lo que allí pasa: “En Catatumbo, en 5.000 kilómetros cuadrados hay 10.000 militares y agentes de Policía, 350 guerrilleros del Eln, 250 guerrilleros de Epl, 100 miembros de disidentes de Farc; el secuestro ocurrió a la luz del día y en las barbas de todos. Todos dicen no saber nada”.

¿Qué ha pasado?

Desde el momento del rapto, las Fuerzas Militares iniciaron operaciones para ubicar al menor de edad, pero, por ahora, son poco fructíferos. Anunciaron una recompensa de hasta $150 millones para quien suministre información de su paradero y hasta el presidente de la República, Iván Duque, estuvo en la vivienda de la familia, intentando darles un mensaje de consolación, y asegurando que hace lo posible para su liberación.

“Liberen a Cristo José, lo que les va a esperar a ustedes en una sanción severa de la justicia”, dijo Duque, durante el taller que realizó en Huila y en el que aprovechó para rendir un minuto de silencio por el asesinato de la niña Génesis Rúa (ver Radiografía).

Iglesia y comunidad, claves

Ayer se conoció que miembros de la comunidad, divididos en dos grupos, incursionaron en los montes de El Catatumbo para seguir buscando al niño, además, el Ejército entregó alrededor de tres mil volantes en el que se pide información sobre su paradero.

“Todos estamos trabajando, coordinados entre la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y la Personería, en una comisión que permita contactar a los secuestradores”, manifestó Jairo López, párroco de la catedral de Ocaña.

Pese a los esfuerzos, el panorama no mejora e incluso, según el presidente de la Cámara Alejandro Chacón, el encargado de la seguridad del papá de Cristo José solicitó, en abril pasado, que la seguridad aumentara, pues “no era capaz” con lo que implicaba estar en la zona; no obstante, según Chacón, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no hubo respuestas, y hoy, seis días después, se sigue viviendo este doloroso resultado.

EL DRAMA DE SER NIÑOS

Lo que pasa con Cristo José no es el único caso que ha dejado a Colombia en una situación dolorosa. La semana pasada, Adolfo Arrieta, según dictamen de Medicina Legal, violó, asesinó e incineró el cuerpo de Génesis Rúa, una niña de nueves años de edad, en el municipio de Fundación, Magdalena. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, rechazó el asesinato de la niña y resaltó que un equipo interdisciplinario de la Regional Magdalena se desplazó al hogar de la menor de edad, para brindar apoyo sicosocial, principalmente a los hermanos, quienes tiene 12 y 16 años de edad. Estos crímenes recuerdan otros igual de dolorosos, como los de Yuliana Samboní o el de Luis Santiago, en Bogotá.