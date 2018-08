Según el Dane, el censo está cubierto en un 89,9 %

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mauricio Perfetti, reveló que hasta el momento han sido censados más de 11 millones de hogares colombianos, lo que significa un 89,9 % del país, razón por la que tuvo que prorrogarse el censo hasta finales de agosto para completar el 10,1 % faltante.

Frente al retraso y la extensión del contrato hasta septiembre con Fonade, para poder culminar los procesos, Perfetti sostuvo que se dio por dos razones: la primera es la rotación del personal encargado del censo puerta a puerta, “ya que muchos de ellos estaban contratados e iban a iniciar operación pero terminaron rechazando la propuesta. Entonces eso nos generó vacíos que llevaron a retrasos y nuevamente a procesos de contratación con capacitaciones y demás”.

La segunda, según el funcionario, es el cambio de clima presentado en el país. “Hubo momentos en los que la operación se paró porque no había acceso hasta la zona por los derrumbes o las crecientes de los ríos. Un caso para el que no estábamos preparados fue la alerta de Hidroituango, durante ese tiempo nosotros no pudimos acceder a realizar el censo a las población aledaña”, añadió.

El director del DANE señaló que faltan las zonas más densas desde el punto de vista poblacional y por eso aspira a que se culmine el proceso a finales de agosto, para que el gobierno Duque entregue resultados en septiembre.

"Este será sin duda uno de los censos más confiables en el país y la meta es llegar al 100 % de cobertura en este censo y por eso hemos sido tan exigentes en este proceso", puntualizó.

De igual forma, Perfetti aclaró que la ampliación del censo no tiene costos adicionales.

Empalme

A finales de julio, el presidente electo Iván Duque designó al economista Juan Daniel Oviedo como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por su amplia trayectoria en la academia y la investigación.

Oviedo reemplazará en el cargo a Mauricio Perfetti y recibirá el DANE en plena entrega de resultados del censo poblacional.

"Hemos hecho un empalme impecable. Hemos tenido reuniones de casi todos los días. Desde que comenzó la etapa inicial del empalme nosotros les planteamos que pudieran tener toda la información de todo lo que hacemos y las informaciones de todo lo técnico y administrativo. Ha sido un empalme impecable y todos hemos estado en muchas reuniones de trabajo", concluyó Perfetti.