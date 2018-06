Senador Carlos Fernando Galán renunció a su curul y al partido Cambio Radical

La crisis política empezó a tocar las huestes electorales del partido Cambio Radical. Luego de la derrota de su jefe, Germán Vargas Lleras, en su aspiración por la Presidencia de la República, este martes renunció a su curul en el Senado y a este partido el dirigente Carlos Fernando Galán Pachón, quien fue muy cercano a Vargas.

Galán, quien oficializó su decisión en una rueda de prensa en donde reveló la carta que envió a la presidencia de la corporación, sustentó la misma en que no tiene identidad personal con la propuesta de Iván Duque, candidato al que se adhirió la semana anterior su partido político.

“Terminan días de reflexión. Listo para dar el paso siguiente. Obviamente debe ser coherente con los principios que me han guiado desde que inicié mi carrera política”, dijo el saliente senador, quien presentará su dimisión ante la plenaria de la corporación.

“Después de las elecciones del 27 de mayo hemos entrado en proceso de reflexión y nuestro rol a futuro y eso nos llevó a tomar la decisión”, manifestó Galán, al tiempo que recordó que llegó hace once años y por coherencia de sus principios se retira del partido y a su curul.

Galán Pachón sostuvo además que “aunque reconozco la honestidad de Iván Duque, no me identifico con el proyecto del Centro Democrático y no lo son los principios de Cambio Radical. Es completamente alejada a la mía” y reitera que “participar en una alianza sería incoherente con mis principios y no puedo estar por encima de ellos”.

Además, declaró que para la segunda vuelta va a votar en blanco, porque en su concepto Gustavo Petro también representa la extrema izquierda.