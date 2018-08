Senador Carlos Lozada denunció que no lo dejaron entrar a la posesión de Duque

El senador Carlos Lozada, integrante del Consejo Político Nacional de las Farc, denunció a través de su cuenta de Twitter que no lo dejaron ingresar al acto de posesión de Duque.

“Es increible, vengo a la posesión del presidente Duque como senador electo y traigo mi credencial que me acredita como senador y no se me permite entrar, considero que es un atropello a los derechos políticos de la oposición y las fuerzas alternativas. Como no me dejaron asistir, voy a desplazarme a la plaza La Hoja a participar con el pueblo colombiano para decirle al nuevo gobierno que la oposición tiene derecho y vamos a estar defendiendo la vida, la paz, y la democracia con el pueblo en las calles”, expresó.

Con respecto al hecho, Pablo Catatumbo escribió en Twitter, “¿Es así como inaugura su periodo de gobierno, presidente @IvanDuque? ¿Dónde quedan sus promesas de campaña sobre unir el país y dejar atrás la polarización? ¡Con exclusión no es, presidente! Le hacemos un llamado a la sensatez y a la reconciliación”.