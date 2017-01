Senador cordobés niega vínculos con Odebrecht

El senador cordobés Bernardo Elías Vidal, negó en forma rotunda las versiones entregadas por el director de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, que lo vinculan con el escándalo de los sobornos ofrecidos por la empresa para la adjudicación de contratos de la Ruta del Sol.

"No es cierto que haya sostenido encuentros para favorecer a la multinacional brasilera, ni a ninguna otra. Rechazo de manera absoluta esta información", manifestó Ñoño Elías, congresista de la U, en un comunicado oficial luego de conocerse las declaraciones entregadas por el directivo de la cuestionada firma en el marco del principio de oportunidad.

En su declaración Martorelli vinculó a tres congresistas costeños: Bernardo Elías, Alejandro Chacón y Alfredo Cuello Baute, aduciendo que se habrían reunido con el exsenador cordobés Otto Bula Bula, detenido por la Fiscalía por haber recibido, presuntamente, un soborno equivalente a 4,6 millones de dólares.

La Fiscalía por su parte, señaló que no se ha comprobado responsabilidad de los congresistas que los vincule con esos hechos y que el directivo de la firma de Brasil no especificó si en las reuniones con Bula, los congresistas señalados recibieron dinero del soborno.

"Que quede absolutamente claro. No me he reunido con persona alguna para favorecer a Odebrecht", reiteró el congresista cordobés ante la mención de su nombre en el nuevo escándalo que salpica al país.