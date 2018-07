Senadora Claudia López deberá retractarse por señalamientos contra Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la senadora Claudia López Hernández que en el término de 48 horas se retracte de las afirmaciones realizadas contra el senador Álvaro Uribe Vélez en un entrevista que ofreció para el libro titulado ‘El Nobel’ publicado por la periodista Vicky Dávila.

La determinación la tomó el magistrado ponente Gerson Chaverra Castro quien aseguró que la rectificación de la senadora se debe hacer a través de un medio escrito de amplia circulación nacional.

Según el fallo, el libro en el que se hace mención al expresidente de la República indica que “Uribe Vélez ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares, los que utilizó para sus particulares intereses y enriquecerse y eliminar a sus competidores políticos”.

Se espera que durante las próximas horas la senadora del partido político Alianza Verde se retracte de dichos señalamientos en los términos que ordenó el tribunal.

Sin embargo, en sus redes sociales, la senadora se pronunció la tarde de este martes. "No conozco el fallo del Tribunal. Tengo la misma opinión de Uribe desde hace 13 años. La he manifestado en libros, columnas, entrevistas, radio, tv. Esa opinión libre no ha cambiado ni cambiará. Hoy que él vuelve al poder dicen que no puedo tener ni expresar esa misma opinión", escribió López en Twitter.