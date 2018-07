Señalan a alcalde de Carmen de Apicalá de censura a periodista

La veeduría Concejo Ciudadano del Carmen de Apicalá emitió un rechazo al acto de censura que hizo el alcalde de Carmen de Apicalá, Emiliano Salcedo Osorio, al periodista Carlos Andrés Díaz, hecho que se dio tras el registro noticioso que le hizo a un accidente de tránsito en el que salió lesionada la hija del burgomaestre.

Díaz contó que su labor la centra en la información que surge en las poblaciones del oriente del Tolima, la cual se emite a través del Canal 6 de la empresa Multivisión desde hace más de ocho años.

Pero el 13 de julio registró una información que habría generado malestar en la Alcaldía de Carmen de Apicalá. Ese día “me entero en horas de la noche que hubo un accidente de una camioneta blanca que iba hacia Carmen de Apicalá y en la cual se movilizaba la señorita Letty Salcedo, que es la hija del alcalde, Emiliano Salcedo.

“Además, me entero que iba con unas personas que decían pertenecer al Ejército Nacional y de otra parte el vehículo, aparentemente, pertenece al Ejército”.

Con los datos encontrados, el periodista procedió a exponer la información a través de su cuenta personal de Facebook.

“El Alcalde se dio cuenta de la publicación y hacia las 11:49 p.m. me llamó ofuscado, diciendo que no sabía el daño que le estaba haciendo al publicar ese tipo de noticias, que si lo consideraba mi amigo que borrara esa publicación y que si no, por Carmen de Apicalá no me apareciera”, narró Díaz.

Ante la advertencia, el comunicador se abstuvo de viajar al municipio, para hacer la cobertura de las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen.

Pero después de este hecho, recibió una llamada de quien sería una unidad activa del Ejército, quien lo citó para manifestarle que “estaba preocupado” por una información que replicó del portal CambioIn.

El uniformado, le habría pedido que quitara la publicación del Facebook, porque esto le “hacía daño al Ejército”, asimismo, que la institución no tenía nada que ver con el accidente.

Esta situación que fue conocida por veedurías del oriente fue vista como un hecho que obstaculiza el derecho de informar y que afecta la libertad de prensa.

EL NUEVO DÍA buscó vía telefónica al mandatario Emiliano Salcedo, para conocer su versión del hecho, pero no fue posible obtener una respuesta.