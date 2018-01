Sentencia que obliga revelar fuentes fue un error: vicepresidente de la Corte

El nuevo vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, calificó como “un error” el fallo de tutela que abre la puerta para que los periodistas tengan que revelar sus fuentes de información.

Se trata de un fallo de la Sala Civil, que confirmó la orden del Tribunal Superior de Bogotá, obligando a publicaciones Semana a presentar las pruebas que se utilizaron para hacer las afirmaciones de un artículo en la revista Dinero, incluyendo los cruces de información entre periodista y la fuente.

García, quien hace parte la Sala Civil, señaló: “esa sentencia puede tomarse como uno de los errores que se pueden cometer dentro de la actividad judicial. Es error de hombre, son actuaciones de personas, y por eso las instancias son garantías. Yo espero a que en la segunda instancia eso se solucione”.

El magistrado indicó que la tutela que presentó Publicaciones Semana, en contra de las pruebas que ordenó el Tribunal en un proceso de responsabilidad civil que inició una exfuncionaria por el citado artículo, debió haberse negado por no cumplir con el requisito de inmediatez, ya que se presentó seis meses después de ese auto que decretó pruebas.

“Ahí quedaba suficientemente negada la tutela. El ponente se fue un poco más allá, para hacer unas explicaciones que realmente sorprenden, porque no es el pensamiento personal mío sobre los medios y el periodismo para el ejercicio de sus funciones. Nosotros los hemos respetado”, agregó.

En ese sentido, el magistrado García celebró el debate que se realizó en torno al fallo, como control y crítica en los medios, y ratificó que espera que la tutela sea revocada por la Sala Laboral de la propia Corte, que actualmente estudia la tutela en segunda instancia.

“Yo acepto que los medios tienen el derecho a actuar, a trabajar, y si no se les cuida la fuente, ¿dónde queda la sociedad? Se necesita una sociedad libre, no amarrada, no amordazada y que nos enseñe que tenemos que recuperar valores para una sociedad democrática. Entonces, esa critica que se nos hizo en esa sentencia la aceptamos con humildad y tranquilidad, esperamos que se nos corrija”, señaló.

El magistrado García señaló que en este caso, el Tribunal podría proteger la prueba específica en este caso y así salvaguardar el ejercicio periodístico.