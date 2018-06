Sergio Fajardo habla sobre sus razones para votar en blanco

"Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia".

No eran las seis de la mañana del pasado miércoles, cuando a los chats de los periodistas comenzó a llegar este mensaje, escrito así, casi en tono notarial, por el aspirante a la Presidencia, que el pasado domingo perdió pero también ganó. Que perdió, se lo recuerda la ‘tusa’ que todavía le notifica que su foto no estará en el tarjetón electoral del 17 de junio. Sin embargo, el excandidato de la Coalición Colombia sabe que tiene 4.589.000 razones para considerarse ganador.

Y en medio de esa ambivalencia de sentimientos, Fajardo le dijo a El País lo orgulloso que se siente de haber obtenido la mayor votación en Cali y que asume la responsabilidad por esa ciudadanía que no quiere más esa política “de la mayor incoherencia, donde una persona un día está diciendo algo sobre otro ser humano y al día siguiente dice otra cosa totalmente opuesta”.

¿Una semana después, es más grande la ‘tusa’ por no haber pasado a la segunda vuelta o la satisfacción por los más de 4,5 millones de votos que obtuvo el domingo pasado?

Como todo en la vida, los sentimientos se van asentando. En este caso, la tristeza ha venido cediendo; la respuesta de la ciudadanía es impresionante, la cantidad de abrazos, de voces de aliento, ha sido muy grande; ya va quedando atrás la tristeza natural después del esfuerzo extraordinario que hicimos para ganar. No lo logramos, pero queda el orgullo de lo que hicimos, la perspectiva de lo que viene, la obligación que tenemos para seguir avanzando en Colombia por esta política que por fin tuvo rostro explícito en el panorama electoral, y eso me hace muy orgulloso y me da mucha energía. ¡Vamos para el 2019!

Muchos aseguran que su decisión de votar en blanco favorecerá a Iván Duque, ¿qué opina?

Yo creo que el voto en blanco es una expresión política, como argumenté en el texto que publiqué el miércoles. Votar en blanco, como digo, no significa ni Duque ni Petro, es lo que dije durante toda la campaña. Soy coherente y consistente con lo que dicho. Ahora, no estoy haciendo campaña por el voto en blanco, estoy expresando mi posición en el sentido del candidato que fui y las ideas que representé, pero soy yo: Sergio Fajardo. Cualquier persona puede votar libremente, no le estoy diciendo a nadie que vote de una u otra forma.

En el comunicado dice que tiene que ver con su visión de la política…

Yo no entiendo la política como que yo dé órdenes a la gente para que vote de una forma u otra. Yo entiendo el voto como un voto por convicción, y cada elección muestra la confianza en una persona; explico qué significa confianza: es una forma de entender la política distinta a esa política asociada con maquinaria. Usted ve la incoherencia de unas personas que dicen un día una cosa y otro día otra cosa, y se escudan con una cantidad de cuentos, eso es incoherencia, y por eso es que esa política ha venido desapareciendo. Nosotros representamos una política muy distinta.

¿Su carta es una respuesta a la feria de alianzas de los últimos días?

No es una respuesta a eso, es una diferencia, porque en la campaña electoral todo el tiempo yo mostré la diferencia. Yo decía: ‘miren las fotos, miren lo qué pasa’. Hay que ser coherente y una sociedad donde una persona un día está diciendo algo sobre otro ser humano y al día siguiente dice otra cosa totalmente opuesta, es la mayor incoherencia, y por eso es que la ciudadanía no quiere más esa política. Han creído que se puede engañar a las personas una y otra vez, y eso se acabó en Colombia, empezando por una generación de jóvenes en el país que piensa, que es seria, crítica, y que no cree en esa forma de hacer política. A cada paso que damos, más se corrobora, ya lo demostramos con 4.589.000 votos y así seguiremos, ese es el reto político para seguir.

Usted ganó en Cali, con más de 283.000 votos, ¿a qué atribuye ese triunfo en una ciudad que era dominada por otras fuerzas políticas?

A que conectamos con la gente, es que ya las personas no son prisioneras de nadie, no tienen dueños. Ellos han creído que es: ‘este con este, y llevo a una cantidad de gente amarrada’, y eso no es así, Cali es una ciudad libre, allá estuvimos y se ha sentido desde siempre ese espíritu noble, y me enorgullece. Cali votó con toda la libertad y dentro de poquito voy allá para celebrar con todos y darles las gracias, porque fue algo maravilloso.

En Cali y el Valle del Cauca demostramos que se puede hacer política, que se puede ser coherente, consistente, y que la gente entiende perfectamente de qué se trata. En el Valle del Cauca hay una búsqueda muy grande por nuevos liderazgos políticos y me siento muy feliz de representar una política que tiene ese éxito electoral.

Pero muchos de sus seguidores de Cali, como en el resto del país, se sienten frustrados porque ninguna de las dos opciones que quedaron los representa. ¿Qué les dice?

Que la vida continúa y hay que seguir, perseverar, tienen elecciones en el 2019 y en esas elecciones en el Valle del Cauca tenemos que tener una presencia muy grande en muchas instancias. El Valle del Cauca tiene la condición más especial con respecto a ciudades intermedias, tiene grandes posibilidades y vamos a seguir, no hay que desfallecer. Ya dimos un paso muy grande y seguiremos dando pasos muy grandes, porque sí se puede.

¿De sus propuestas, cuál le parece que es imprescindible que el nuevo Gobierno ponga en práctica?

Nuestras propuestas de desarrollo al medio ambiente, educación y temas de mujeres fueron calificadas por personas externas a la campaña como las mejores. Creo que todas son importantes, pero he reiterado un par de puntos que son muy importantes: la lucha contra la corrupción, y eso está sorteado por la forma cómo se llega al poder, esa es mi convicción profunda, y nos están robando y se la han robado, y la corrupción llega al poder por el clientelismo y por la forma cómo se hace la política.

El segundo punto es que Colombia está muy herida, hay que unirla, podemos ser diferentes sin ser enemigos, esto es una responsabilidad gigantesca del próximo período presidencial, que es el más difícil desde mi perspectiva. Desde que tengo uso de conciencia política, desde que fui creciendo y entendí en qué sociedad vivía, es el más difícil de todos, y es un reto unir a Colombia, dar la oportunidad de que avancemos. Y, por supuesto, hay que apostarle a la educación como el motor de la transformación social.

¿Tras haber alcanzado esa votación, se arrepiente de haber dicho que no volvería a ser candidato?

Eso lo vengo diciendo desde hace más de un año y medio, y estoy abrumado positivamente y de una manera bonita porque tantas personas me dicen que continúe. Le he dicho a la gente: vamos a trabajar para el 2019. Además, con una pequeña observación y es que yo tengo que trabajar, ¿cómo me gano la vida? No he recibido ni un solo peso durante la campaña, he sobrevivido con mis ahorros, soy una persona privilegiada de la sociedad, pero tengo que trabajar en la educación, en el liderazgo, que es lo que yo sé hacer en este momento en la vida. Pero 2019 es el gran reto, vamos por pasos, esto hay que entenderlo muy bien y en la Coalición Colombia hemos venido cumpliendo, no se cumplió que yo ganara la Presidencia, pero avanzamos y estoy contento en este momento.

¿O sea que quienes votaron por usted pueden guardar la esperanza de que no sea una decisión irreversible?

Yo lo dije con toda mi convicción y es mi convicción en este momento, no lo dije por charlar ni por nada diferente a que era mi convicción. Tengo un compromiso y es sobre el 2019, trabajar para que muchas personas tengan la oportunidad de llegar al poder en las instancias locales para transformar la política.

Dígame algo que encuentre positivo en Iván Duque y en Gustavo Petro…

No me gusta entrar a calificar y nadie me ha visto haciéndolo, pero señalemos que los dos trabajan muy duro la política, que es muy exigente, muy desgastadora, y ellos están trabajando con toda su convicción, eso es muy positivo desde todo punto de vista, pero hasta ahí llego.

¿Qué piensa hoy de las encuestas?

Las encuestas que vimos antes del resultado electoral se hicieron casi dos semanas antes de la elección, entonces puede ser una película que se cortó en un punto y no mostró lo que ocurrió de ahí en adelante. En general las encuestas estuvieron acertadas, con excepción de una en la que se inventaron un mecanismo estrafalario para justificar que un candidato que estaba en dónde quedó iba a quedar de presidente, pero en general fueron buenas fotografías, creo que estuvieron razonables.

Alguien dijo que a usted lo que le había faltado era haber tenido una última semana de campaña sin veda legal para las encuestas…

Era la ley y la entiendo. Ahora, si las hubieran continuado, las personas habrían visto las fotografías que mostraban lo que yo venía diciendo, que vamos remontando y que Colombia estaba sacudida con nuestra presencia, y era cierto. No alcanzó, respeto la democracia y los candidatos son Petro y Duque y tienen todo el respeto. Así es la vida, en Colombia tenemos que aprender a perder y a ganar, eso es lo que yo he hecho.

Volviendo a Cali, Duvalier Sánchez, gerente de su campaña, dijo en El País que el presidente de los verdes, Jorge Iván Ospina, no se comprometió a fondo con su candidatura, pero que esta semana sí impulsó la adhesión a Petro. ¿Qué opina?

Yo siempre he actuado bajo un principio: nadie tiene que estar donde no quiere estar, no hay ni una sola persona a la que yo le diga ‘es que usted tiene que ser así y me tiene que respaldar’, cada quien responde por sus actuaciones y por eso he hablado todo el tiempo de coherencia y consistencia, que es la gran riqueza. El Partido Verde tendrá sus discusiones y ese es un tema de ellos, cuando estemos en la Coalición, que es el reto que tenemos para el 2019, tenemos que poner unas reglas básicas para cumplir después de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos hecho durante todo este trabajo político, que yo siento que tuvo una gran aceptación. Yo siempre voy mirando para adelante, no soy un hombre del rencor, del resentimiento, sino de la decencia.

¿Le preocupa lo que pueda pasar con los Acuerdos de Paz en el nuevo Gobierno?

“Yo creo profundamente que hay que construir la paz en Colombia, los Acuerdos, con las modificaciones que tienen, se deben respetar porque no podemos retroceder en Colombia con respecto a la violencia. Con todas las dificultades que tienen, con todas las contradicciones y malestares que hay, que son razonables en una sociedad que ha tenido la guerra como parte de su vida, no podemos retroceder, es la responsabilidad de quien va a conducir el país, y es una responsabilidad muy grande”.