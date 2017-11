Serias dudas del Congreso frente a ley de bandas criminales

Este martes las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado discutieron el proyecto de ley de bandas criminales, pero no lo votaron. La iniciativa generó serias dudas, por lo que los congresistas solicitaron la presencia del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, para que los organismos den a conocer sus posiciones frente a la iniciativa.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, defendió el proyecto y dijo que en este momento no hay instrumentos para acoger a las bandas criminales, porque “los instrumentos normativos están diseñados en una relación de derecho punitivo individual y hace falta un esquema normativo de sometimiento colectivo. El proyecto busca facilitar el juzgamiento y la investigación de las bandas criminales”.

El jefe de la cartera judicial aseguró que en el proyecto hay una referencia del sometimiento de las bandas criminales que “crea unos tipos nuevos muy importantes frente a la macro delincuencia, tiene grandes virtudes y mecanismos de sometimiento que no están en los códigos penales”.

Y agregó que la reducción del 50 % de las penas está consagrada en el código ordinario para los eventos de confesión. “La novedad puede ser para las cabezas de esos grupos, que van a tener esa ventaja porque frente a otros delitos no existía”.

El senador Germán Varón Cotrino, miembro de Cambio Radical, aseguró que “la delincuencia común no tiene connotación política, mal se haría si se crea un proyecto que les de beneficios políticos. No podemos decirle a la delincuencia que entre más sofisticada tendrá mejores tratamientos”.

El representante Germán Navas, del Polo Democrático, entre tanto aseguró que su partido le ha demostrado al presidente Juan Manuel Santos su compromiso con todas las iniciativas de paz. “A título personal a mi no me gusta nada que implique rebajarle penas a nadie, pero es una propuesta del presidente y si el Congreso la acepta no tendría ningún problema con que el Estado cree un mecanismo para someter a estos grupos”.