"Si el instituto cometió un error también lo vamos a asumir como entidad"

La directora General del Icbf, Karen Cecilia Abudinén Abuchaibe, ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de la institución en Ibagué.

Una polémica rueda de prensa, no por las declaraciones de la Directora, sino por lo que pasó al inicio y al final de la misma.

“Los niños son lo primero”

Las declaraciones de la Directora desde el comienzo de la rueda de prensa fueron de total compromiso con la niñez del país y en especial con los del Tolima, en donde los hechos de violencia en contra de los menores han mostrado la desidia de los funcionarios y un total desprecio por el bienestar de los niños.

En esta rueda de prensa solo estuvo permitido hablar y preguntar sobre el más reciente caso de maltrato que se dio en las instalaciones de la fundación Peces Vivos en Ibagué.

“Los niños en el país son lo primero y por eso hemos hecho las diferentes tareas e investigaciones, es un caso triste, estamos trabajando para hacer todo lo pertinente y llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, indicó la directora.

De igual manera, Abudinén señaló que en todo el país existen 80 mil unidades de servicio con alrededor de mil 500 profesionales al servicio del Instituto, verificando y supervisando las unidades de servicio.

Informó que los 34 niños que fueron rescatados de dicha fundación fueron trasladados a otra institución, pero que por confidencialidad y seguridad no podía indicar el nombre de la entidad ni la ciudad en la que se encuentran los menores.

“Quiero dar un parte de tranquilidad al país y a los tolimenses, ya que los niños están con todas las garantías de derecho, les brindan todo lo que necesitan desde la educación hasta la salud, para lograr que estos niños sean felices”, declaró la funcionaria.

Correctivos del Icbf

La directora indicó que el Instituto va a reforzar doblemente toda la supervisión, el acompañamiento y la asistencia técnica en las diferentes unidades de prestación de servicios, en especial en las que se presta atención a la discapacidad psicosocial.

Aseguró que se revisará todo el proceso y que el operador recibió un pliego de cargos para efectuarle un proceso administrativo sancionatorio, y de comprobarse todo el pliego de cargos que el Instituto le ha enviado podría perder la licencia de funcionamiento y su personería jurídica.

Frente al tema contractual aseveró que la fundación Peces Vivos no tiene bajo su cargo a ningún niño en ninguna regional del país y que al contrato se le presentó un proceso contractual mientras se efectúan todas las investigaciones del caso.

La funcionaria aseguró que lo que quiere la dirección es que sea un proceso muy rápido, diligente, oportuno y llegará hasta las últimas consecuencias.

“Al interior de la entidad tenemos un proceso con control interno y disciplinario para ver si algún funcionario de la entidad omitió o dejó de hacer algo frente al caso de Peces Vivos, y se ha hecho llegar toda la información pertinente que han requerido todos los entes de control”, señaló Abudinén.

En todo el país

La Directora hizo un llamado a la sociedad a que denuncie cuando se conozca un caso de maltrato. En Ibagué en lo que va corrido del año se han presentado denuncias al Icbf de 48 casos, en el Tolima 161, y más de siete mil denuncias en todo el país, ya sea por maltrato físico, verbal o negligencia en contra de los menores.

Frente al tema de la defensora de familia, Kelly Tatiana Vergara, quien al parecer conoció las denuncias desde el comienzo del año y habría omitido las acciones correspondientes, la Directora indicó que será control interno, en la investigación, el que defina lo que ocurrirá con los funcionarios públicos que participaron en todo el proceso.

“Yo espero que los funcionarios del Instituto siempre actúen bajo el principio de buena fe, bajo la protección y la garantía de los derechos de los niños, porque aquí trabajamos para lo más importante y son los niños del país”, indicó la funcionaria.

El comunicado del sindicato

En un comunicado que emitieron los defensores de familia de la regional Tolima, afirmaron que las actuaciones administrativas que se adelantan están acorde con la normatividad vigente y a los lineamientos aprobados por el Icbf en el ámbito nacional.

Además que, como autoridades administrativas, no tienen injerencia en el proceso de selección o contratación de operadores ni en el otorgamiento de licencias de funcionamiento, ni en el proceso de supervisión.

Allí, rechazaron de manera contundente las afirmaciones de la autoridad penal que vulnera la integridad física y psicológica de los trabajadores del Icbf y la de sus familias, sepultando la presunción de inocencia ante los ojos de todo el país.

Frente a este escrito, la Directora indicó que el Icbf ha hecho un esfuerzo gigante por cuadriplicar los equipos humanos en todas las regionales del país.

Y que poco a poco se ha ido fortaleciendo el equipo humano de la regional Tolima, indicó que hoy la regional cuenta con equipo humano contratado de planta, los defensores de familia y sus colaboradores son vinculados a la planta de personal y no como contratistas.

Señaló que siempre que el director de la Regional ha hecho solicitudes a la sede nacional sobre preguntas frente al tema de protección de los niños se le la ha contestado, inclusive, se ha desplazado un equipo desde la sede nacional a realizar acompañamiento a todo los procesos de restablecimiento de derecho.

La polémica del comienzo y el final de la rueda de prensa

La rueda de prensa fue citada para las 3 de la tarde, en la cual la Directora del Icbf se referiría a la Fundación Peces Vivos; sin embargo, mediante un grupo de whatsApp se preguntó por parte de los periodistas a los encargados de comunicaciones del Icbf si además se podría preguntar por los demás casos aberrantes que se han conocido en el Tolima y por los cuales el Instituto debe responder. En el grupo se indicó que por cuestiones de tiempo solo se referirían al tema para el cual fue citada la rueda de prensa.

No obstante, la misma solo comenzó hasta las 4 de la tarde, y desde el inicio las encargadas de comunicaciones solo permitían que la directora contestara con respecto al caso de Peces Vivos.

En medio de la intervención, algunos comunicadores mostraron su indignación ya que los funcionarios de la regional Tolima no contestan a los requerimientos de los medios. En este caso particular no se han hecho presentes y la respuesta que siempre se recibe es que se debe enviar un correo con las preguntas, correo que puede tardar varios días para ser respondido.

Frente a este respecto, la Directora se comprometió a que respondería personalmente sobre los casos del Tolima.

Al final de la rueda de prensa y luego que las encargadas de comunicaciones decidieran que se daba por terminada, los comunicadores siguieron preguntando a la Directora sobre varios casos de los que se requiere respuesta, pero nuevamente las dos mujeres encargadas de comunicaciones no la dejaron contestar, por lo que se preguntó ¿por qué no la dejaban hablar?.

En ese momento una funcionaria del Icbf de la que solo se conoció que se llama Wendy, increpó y acusó a los medios de comunicación de ser los responsables de lo que les ocurre a los niños en el país.

La enojada mujer señaló que los medios exponían a los menores, que no tenían ninguna responsabilidad, que no contextualizaban y que por culpa de los medios era lo que les pasaba a los niños.

De igual manera, cuando una de las mujeres de prensa del Icbf intentó hablar con ella tampoco lo permitió diciendo que no tenía nada que hablar con ella, preguntó si los medios seguirían acosando al Instituto, y que se expresaba libremente porque era un país libre.

Sin embargo, los periodistas se preguntaron, ¿si una profesional trata a los periodistas de esa manera, periodistas que fueron invitados, que se puede esperar de cómo traten a los niños?

Un compromiso

La Directora del Instituto indicó que la supervisora de Peces Vivos es una funcionaria del Icbf. “Estamos en la investigación frente a los hechos y desde hace una semana un equipo de la sede nacional está interviniendo la regional para levantar todas las pruebas y ver cómo es el desenlace del proceso”, indicó.

También se comprometió a que en 90 días se citará a los medios y se les dará los resultados de la investigación, “es un compromiso que tengo con ustedes y con los niños del país, para dar un caso ejemplarizante. No podemos permitir que pasen más casos como este”, finalizó la funcionaria.