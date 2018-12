Si piensa viajar tenga en cuenta el pico y placa de algunas ciudades del país

Son muchos los colombianos que viajarán durante esta temporada de vacaciones a varias regiones del país, sin embargo, en muchas ciudades no fue levantada la restricción del pico y placa por lo que es uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de ingresar y salir de sus destinos.

En Bogotá la administración distrital levantó la restricción de pico y placa entre el 26 de diciembre y el 8 de enero, con el objetivo de facilitar la salida y entrada de viajeros.

En Santa Marta la restricción no operará entre el 24 de diciembre y 31 de diciembre, mientras que el levantamiento del pico y placa se extenderá hasta el puente de reyes para los taxis.

En Bucaramanga se levantará el pico y placa desde el 26 de diciembre y hasta el 13 de enero de 2019. Igualmente, en la ciudad de Barranquilla no aplica la restricción de vehículos particulares.

En Cartagena las autoridades mantuvieron vigentes las medidas de pico y placa. No obstante, se contempló que los vehículos que ingresan a la ciudad tendrán tres horas para llegar a su destino, pero deberán presentar el tiquete del último peaje cancelado en las vías nacionales. La restricción funciona de 7:00 am a 10:00 am y de 5:00 pm a 8:00 pm. Lunes: 9 y 0, martes: 1-2, miércoles: 3-4, jueves: 5-6 y viernes: 7-8.

En Medellín las autoridades decidieron mantener el pico y placa, en donde la restricción operará de lunes a viernes desde las 7:00 am a 8:30 am y desde las 5:30 pm a 7:00 pm. Los números de restricción funcionarán así: Lunes: 0 - 1 - 2 – 3, martes: 4 - 5 - 6 – 7; miércoles: 8 - 9 - 0 – 1; jueves: 2 - 3 - 4 – 5 y viernes: 6 - 7 - 8 – 9.

En Cali el pico y placa se mantiene vigente durante las fiestas decembrinas, en donde se desarrolla la Feria de Cali desde el 25 hasta el 30 de diciembre. La medida funciona el lunes para los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2; el martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8, y viernes, 9 y 0. No obstante, la restricción se levantará entre el 2 y 14 de enero de 2019 para los vehículos particulares.

En Ibagué la administración de la ciudad mantuvo la medida de pico y placa la cual opera de 6:00 am a 9:00 am, de 11:30 am a 2:30 pm y de 5:00 pm a 7:30 pm. En ese sentido, la restricción funciona el lunes con las placas terminadas en 0-1; martes, 2-3; miércoles, 4-5; jueves, 6-7, y viernes, 8-9.