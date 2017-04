Si va de viaje en esta Semana Santa, siga estas recomendaciones

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo les recomendó a los viajeros que piensan hacer reservas hoteleras en esta temporada vacacional de Semana Santa, que se aseguren de que los establecimientos a los que piensan viajar tengan actualizado el Registro Nacional de Turismo (RNT), para que tengan una garantía de calidad y legalidad.

Para saber si el establecimiento tiene el Registro, se puede mirar que esté exhibido en las instalaciones del operador o se le puede solicitar a la persona que lo atienda.

Así mismo, la cartera de turismo informó que cuando contrate planes de descanso en el lugar de su destino, los guías de turismo y las agencias de viajes operadoras deben portar copia del certificado del Registro Nacional de Turismo.

El Ministerio también formuló una serie de recomendaciones para tener en cuenta en estos días de descanso, y evitar accidentes que puedan terminar en tragedia.

CUIDADO EN LAS PLAYAS

- Nunca, bajo ninguna circunstancia, deje solo a un niño en el mar o en la playa. Siempre deben estar a su lado.

- Debe estar atento a las torres o garitas de salvavidas, por si requiere ayuda.

- Por lo general, existen ciertas zonas delimitadas de acuerdo con su uso: de bañistas, deportes o embarcaciones.

- Si va practicar algún deporte náutico como motonáutica, ‘gusanos’, surfing, kayak o buceo, observe que el área de demarcación de boyas lo permita.

- Cuando ingrese al mar, no se salga del área demarcada con las boyas.

- Si se moviliza en vehículo propio, tenga en cuenta el área que delimita la zona de parqueo.

- Utilice el servicio de los baños ubicados estratégicamente en la mayoría de las playas con mayor flujo de bañistas.

- Los bañistas deben evitar hacer uso de las playas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas.

- Solo se puede entrar al mar en las playas y sitios permitidos, señalizados, acatando las instrucciones de las autoridades locales y con vigilancia de salvavidas.

- Si tiene alguna queja sobre ellas puede llamar a la respectiva Alcaldía Distrital o Municipal o presentarla ante la Policía de Turismo.



SI TOMA UNA EMBARCACIÓN, TENGA EN CUENTA…

Si va a visitar atractivos turísticos como acuarios, otras playas u otro tipo de atractivos que requieran transporte marítimo o fluvial, tenga en cuenta:

- Cuando tenga que tomar transporte en embarcaciones asegúrese que estas posean los permisos, licencias y pólizas vigentes para su operación, el certificado de inspección técnica y matrícula de la embarcación, el permiso de los tripulantes, un equipo de comunicación bidireccional y los respectivos chalecos salvavidas.

- Nunca aborde una lancha sin el chaleco salvavidas.

- Los zarpes de estas embarcaciones deben hacerse siempre desde los sitios autorizados por la autoridad marítima o fluvial y no permitir sobrecupos. Nunca contrate embarcaciones por fuera de los sitios autorizados.

- Cualquier anomalía con ellas puede comunicarla a la respectiva autoridad distrital o municipal. También al teléfono 350553014 (Avantel ARTUR) de la Policía de Turismo.

- La Dirección General Marítima (Dimar) tiene entre sus funciones la de velar por la seguridad integral marítima y si algún viajero quiere denunciar un caso de inseguridad, puede hacerlo ingresando a www.dimar.mil.co y enviar un mensaje de correo electrónico en el enlace ‘Escríbale al Director’.



EN LAS PISCINAS

Observe algunas recomendaciones sobre su uso, como:

- Sus hijos menores de edad no deben ingresar solos, aunque sepan nadar muy bien. En algunos sitios por lo general existen piscinas para adultos y para niños; aun así, siempre deben estar bajo la vigilancia de un adulto responsable.

- Usar las piscinas de forma segura no permitiendo el acceso a menores de 12 años a estas sin la compañía de un adulto y verificar la implementación de dispositivos de seguridad tales como barreras de protección y control de acceso a la piscina, detectores de inmersión o alarmas de agua y personal de rescate y salvavidas suficientes para atender cualquier emergencia.

- Si observa el incumplimiento de estas normas puede llamar al número telefónico 350 - 553 3014 (Avantel Artur) de la Policía de Turismo o comunicarse con la Alcaldía Distrital o Municipal respectiva.

TENGA PRUDENCIA CON LAS AGLOMERACIONES

- Tenga en cuenta que la Semana Santa es una de las temporadas altas con mayor flujo de viajeros y turistas que visitan santuarios, iglesias y monumentos, razón por la cual debe ser precavido y seguir las recomendaciones de las autoridades y del personal de logística y de seguridad.

- Sus hijos menores de edad siempre deben ir de la mano de sus padres.

- No lleve consigo artículos o elementos que impiden su movilización.

- No entorpezca la labor de personal de apoyo, emergencias o rescates. Están para su cuidado, seguridad y protección. Colabore.

- No impida ni se detenga ni permanezca en las rutas de evacuación ni en las puertas y salidas de emergencia.

- Especialmente, en caso de emergencia, mantenga la calma, apoye y siga las recomendaciones de las autoridades y colabore con las demás personas.

- En lo posible si se moviliza en vehículo propio trate de parquearlo lejos de los atractivos religiosos.

¿CÓMO RECLAMAR POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS?

Usted puede instaurar su reclamo ante las autoridades Distritales y Municipales o ante la Policía de Turismo, que por lo general están cerca de usted o en los Puntos de Información Turística del destino escogido. (350 - 553 3014 Avantel Artur de la Policía de Turismo)

Usted podrá presentar su queja por otras infracciones diferentes al incumplimiento de servicios ofrecidos, por parte de empresas turísticas:

- Cuando utilizan publicidad engañosa sobre precios, calidad o cobertura del servicio turístico ofrecido.

- Al ofrecer información engañosa sobre las características de los servicios turísticos ofrecidos.

- Cuando el prestador incumple los servicios ofrecidos.

- Cuando la empresa incumple sus obligaciones frente a las autoridades de turismo. Por ejemplo, cuando no ha actualizado el Registro Nacional de Turismo.

- Al infringir las normas que regulan la actividad turística.

- Los turistas y visitantes deben tomar las medidas de seguridad pertinentes, como revisar los documentos e identificación, el equipaje básico y contratar servicios únicamente con empresas turísticas que cuenten con su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

- Cuando el prestador de servicios turísticos opera sin estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo, usted podrá presentar el reclamo ante el Grupo de Protección al Turista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al correo electrónico formalizacion@mincit.gov.co.

- También podrá conocer si se encuentra inscrito o no a través de la plataforma del Registro Único Empresarial y Social www.rues.org.co ingresando por la pestaña Registro Nacional de Turismo o digitando la razón social o el Número de Identificación Tributario.

- Podrá hacer el reclamo personalmente en la Calle 28 No. 13 A – 15 piso 18 de Bogotá D.C., ante el Grupo de Protección al Turista.

- También puede acudir a la Dirección de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que adelantará la investigación administrativa del caso.

- Para mayor información entre a la página web www.sic.gov.co en la pestaña Protección al Consumidor, en donde podrá establecer una demanda o denunciar una conducta.