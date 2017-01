Sigue la polémica por celebración de fin de año de las FARC

No para la polémica nacional por la celebración de fin de año de las FARC en un grupo de preagrupramiento temporal ubicado en cercanías a Conejo, de Fonseca (La Guajira) en donde hubo baile y participación de unos delegados de la Misión de la ONU en Colombia.

Oficialmente la ONU rechazó la actuación de sus integrantes por considerarlo inapropiado. “(…) y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión. La Misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan”.

Mientras se conocen cuáles podrían ser dichas medidas, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, cuestionó las reacciones airadas que surgieron desde un sector político.

“Tanto las @FARC_EPueblo y @COL_EJERCITO le dimos la bienvenida al nuevo año sin el rigor de la guerra entre las partes ¿Ese es el problema?”, escribió el jefe guerrillero.

Además indicó: “No saben cómo hacer noticia con las @FARC_EPueblo, el escándalo de la semana es que celebramos la bienvenida del #AñoNuevo”.

En el mismo sentido apuntó la dirigente del nuevo partido político Voces de Paz, Imelda Daza, quien estimó que se armó un escándalo sin necesidad pues no hubo nunca una amenaza de seguridad.

“Se ha armado un escándalo sin necesidad, estamos cayendo en un puritanismo político lamentable. Yo no veo ningún problema en ese evento, no hubo peligro no hay nada amenazante ni se puso en riesgo la paz. Los integrantes de la ONU son profesionales y compartir con las Farc no les resta la imparcialidad", dijo Daza en declaraciones radiales.

Para Daza, la celebración del año nuevo en paz, representa el deseo de los colombianos de vivir en alegría y armonía sin armas.

Por su parte, Esteban Santos, el hijo menor del presidente de la República, Juan Manuel Santos, también rechazó las críticas a la celebración.

“Hacen un escándalo por una fiesta de fin de año y no dicen nada cuando hace unos años morían nuestros soldados y policías. Q paradoja!”, escribió en su cuenta en Twitter.

Desde la red social, Santos también desestimó los cuestionamientos a una foto en donde se ve a una mujer con los símbolos de las Naciones Unidas, posando con un grupo de guerrilleros armados.

“Mientras algunos repudian esta foto a mí me alegra muchísimo. Es el reflejo d lo q es un país en paz. Donde no nos matamos entre colombianos”, escribió.

Y no para las críticas desde el Centro Democrático, partido político que considera que se trata de una expresión de mal ejemplo y de la evidencia de un proceso de paz mal llevado.

La congresista Tatiana Cabello señaló que la comunicación de la Misión de la ONU en Colombia los deja tranquilos y dijo “me preocupa seriamente que no anuncien cuáles van a ser las medidas contra estos verificadores”.

“Esto lo que deja son malos ejemplos porque este Gobierno lo que ha sembrado son malos ejemplos al pueblo colombiano y de ahí a que la gente no le de miedo romper las reglas, esas son las consecuencias de un proceso mal llevado desde el principio”, añadió.

Igualmente, el representante a la Cámara por Bogotá del CD, Samuel Hoyos, aseguró que la Misión de la ONU abiertamente está al lado de las FARC.

“No pretendemos que estén del lado de los colombianos, pero que al menos simulen neutralidad. Mientras la @MisionONUCol celebra con las FARC, miles de madres esperan llorando que liberen a sus hijos reclutados y secuestrados”, agregó en la red social.