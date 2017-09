Siguen los traumatismos de pasajeros por huelga de pilotos

Según el último reporte de Avianca, hasta el medio día de hoy jueves, la aerolínea ha podido operar 92 vuelos, ha cancelado 81, ha transportado 9.031 pasajeros y se han afectado 6.327, tras cumplirse más de un día de huelga de cerca 700 pilotos adscritos a la Asociación Colombiana de Aviadore (Acdac). (Lea aquí: Qué puede hacer si usted tiene un vuelo con Avianca)

Las cifras indican que se siguen causando traumatismos luego de que en la madrugada del miércoles Acdac decidiera hacer un cese de actividades, tras varios días de negociación con la aerolínea. Ayer, se cancelaron 178 vuelos, se operaron 293 y se trasportaron 31.948 pasajeros.

En estos momentos Avianca continúa la negociación con el sindicato, mediada por la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, luego de haber sido suspendidas el miércoles a las tres de la mañana.

Germán Efromovich, presidente de la Junta Directiva de la compañía, afirmó que no va a permitir que "Acdac tenga a Avianca de rehén", debido a que no solo consideran que "la huelga no solo es ilegal sino inmoral" por las exageradas peticiones del sindicato a la compañía.