Sin acuerdo sobre el cese al fuego, Gobierno y Eln retoman diálogos

Este martes inicia el quinto ciclo de negociaciones de paz entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional, las expectativas siguen puestas sobre la posibilidad de continuar los diálogos con la extensión del cese al fuego bilateral y el impacto que tendrán los cambios hechos a la delegación por parte del presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, todo indica que se ampliará la dejación de hostilidades por parte de ambas partes. Así lo confirma el reciente anuncio hecho por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través de Twitter luego de una reunión este sábado en Cartagena con miembros del equipo negociador.

“Estamos más que dispuestos a prorrogar el cese al fuego con el ELN y a renegociar las condiciones de un nuevo cese”, escribió Santos al finalizar el encuentro con la delegación que ha acompañado el proceso en Quito y quienes lo harán a partir de este 9 de enero.

El ELN también ha manifestado en varias ocasiones su intención de ampliar el cese al fuego con el Gobierno. La última vez que lo hicieron fue el pasado 29 de diciembre cuando, a través de su cuenta oficial de YouTube, publicaron un video en el que aparece alias ‘Gabino’, jefe del grupo guerrillero, afirmando que “la salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades, el ELN no renuncia a la paz y por lo tanto, no se levanta de la mesa".

Iglesia y ONU piden seguir cese del fuego con el Eln

El lunes, a través de un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hicieron un llamado para que de cara al reinicio de las negociaciones ambas partes intenten preservar los logros obtenidos en materia de reducción de violencia durante la vigencia del cese al fuego bilateral.

“Somos conscientes de las dificultades que ha tenido el cese al fuego y la falta de consenso en la implementación de ciertos aspectos de los acordados en Quito (Ecuador)”, sin embargo, la Iglesia y la ONU afirmaron que “comparten la necesidad de un acuerdo de cese al fuego más robusto, que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana”.

En cuanto los cambios de algunos miembros del equipo negociador del Gobierno, las expectativas continúan sobre el papel que jugará la llegada del exvicepresidente Gustavo Bell como jefe de la comitiva del Gobierno, tras la renuncia de Juan Camilo Restrepo. También se espera que tanto la llegada de Angelika Rettberg, Socorro Ramírez y los generales Freddy Padilla y Carlos Rojas le den una dinámica diferente a los diálogos.

Para el analista político Josías Fiesco, con los cambios que hizo Santos no va a pasar nada diferente a lo que viene sucediendo con el ELN. “Con el tiempo se ha demostrado que el Gobierno no tiene el carácter para exigirle a esta guerrilla que cumpla sus compromisos. Con los incumplimientos del cese al fuego, que según la Defensoría del Pueblo fueron 14, no pasó nada. Al contrario, esto le ha significado al pueblo atropellos y un aumento de cultivos ilícitos”.

“Con Gustavo Bell o con Juan Camilo Restrepo el mensaje sigue siendo el mismo: que el Gobierno está débil y que por eso deben aprovechar este momento para concretar las negociaciones”, dijo el analista.

No obstante, el analista político Óscar Palma, afirma que es posible que se haga un cambio de estrategia en las negociaciones por parte del Gobierno, con el fin de que se aceleren los diálogos. “Santos va a tratar de mostrar resultados cuando culmine su periodo. Pero para el ELN los tiempos pueden ser diferentes, pueden estar mucho más tranquilos porque no tienen afán”, dijo.